19/11/2026 19:21

聯想(00992)高級副總裁兼首席財務官鄭孝明在電話業績會議上指出，在人工智能服務器訂單儲備800億美元中，有500億美元，即62.5%以上與中國業務完全無關，因此美國推新規定防先進AI晶片遭遠程調用等限制，公司一方面短期可優先向有需要客戶供貨。長期而言，公司已獲證明合規經營，且公司系統已不需要作出任何調整。

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個人電腦（PC）所屬業務集團通過加價抵銷銷量下降影響，鄭孝明預期，由於成本開始轉入市場，已料PC銷量會下跌，但有信心本財季收入仍會增長，及至明年上半年PC市場零件及價錢平衡問題才預期解決。他亦看好未來AI PC新產品，只是市場較難接受非AI產品價格提升。他亦重申，有信心維持公司全球PC銷量第一地位。

至於第二財季公司存貨及應收帳款明顯上升，鄭孝明指出，現時大多數大型雲端服務供應商（CSP）在拓展AI基建，相關金額較大，公司亦傾向先行存貨，亦令公司對現金有所需求。不過，他料其後CSP訂單比例會降低，相關廠商定價能力亦會降低。

他亦否認AI出現泡沫，股市震盪歸因於美國加息及新雲端公司疑慮，他亦料暫時市場債務、股票在重新定價，且看今日稍後時間上市的AI IPO表現，可否對市場有所支持。

撰文：經濟通採訪組