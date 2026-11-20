22/11/2026 13:29

美國通脹情況近期持續升溫，高息環境料將維持更長時間，甚至年底前仍有進一步加息的空間，市場普遍預期美聯儲將於下月加息25個基點，有聯儲局官員更表示下月的議息會議將會考慮所有選項，不排除會有更大幅度的加息。

滙豐3個月最高3.3厘，推獎賞錢定期存款優惠

多家本地銀行推出港元定存優惠，當中，滙豐特選客戶3個月港元定存高達3.3厘，起存額50萬元。另外，滙豐銀行3個月港元定存年息高達3.005厘，起存額為1萬元，適用於獎賞錢定期存款」，並指開立「獎賞錢定期存款」還可以預支利息，在開立定存時便能收到「獎賞錢」。

南商上調3個月港元定存至3.68厘新高

南商上調3個月港元定存年息至高達3.68厘，存額由10萬元至500萬元，適用於「多元配置．多元賞息」，合資格客戶於推廣期內成功認購基金或股票掛勾產品或一手巿場債券或投保人壽保險即可享有定期優惠。

另外，中信銀行國際上調6個月港元定存年息至高達3.2厘，起存額由1萬元起，適用於一般客戶透過電子渠道辦理。

華僑12個月3.6厘，大象銀行3年期3.55厘

長存期方面，華僑銀行12個月港元定存最高3.6厘，起存額10萬元，適用於「宏富理財私人」客戶以新資金透過分行辦理。

另外，大象銀行18個月、2年期及3年期港元定存，分別加息至3.5厘、3.55厘及3.55厘，三者為全城最高息，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

立即去片：https://youtu.be/xlSOVW6NyF0

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撰文：經濟通採訪組