22/11/2026 10:30

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

感恩節消費考驗美經濟軟著陸成色

隨著美國感恩節假期臨近，華爾街下周將迎來交投相對清淡的假期模式，周四（26日）美股全天休市，周五（27日）「黑色星期五」亦將提前於美東時間下午1點鳴金收兵。交易大廳短暫靜默，零售市場則相當熱鬧。內需消費撐起美國近七成GDP，感恩節周末一路延伸至「網絡星期一」的零售買氣，可以檢驗美國家庭在當前利率環境下的真實購買力，亦是零售巨頭能否守住第四季獲利防線的關鍵一役。建議投資者留意全美零售聯合會(NRF)與各大數據機構出爐的銷售戰報，提前解讀美國經濟軟著陸的成色。

Anthropic上市翌日險些破發

備受矚目的AI巨頭Anthropic 19日在納斯達克風光掛牌首日，這宗創下美股史上最大規模（募資逾 810 億美元）的IPO氣勢如虹，開盤即較83美元發行價飆升逾三成至111.5美元，盤中更一度衝上115.1美元、市值短暫突破2萬億美元大關。然而蜜月行情僅維持了一天，20日隨著市場對AI鉅額資本開支回報的質疑升溫，加上美聯儲鷹派加息陰霾籠罩，科技股全面遭逢沉重拋壓，Anthropic盤中一度重挫至83.05美元，險些跌破發行價防線，即便有史上最強IPO光環加持，仍難以獨力扭轉當前科技板塊的資金沽壓。

美PCE數據牽動聯儲明年春季加息預期

下周華爾街雖然即將步入感恩節假期的淡靜交投，但兩大重磅經濟數據依然牽動著環球資金的神經。周一（23日）率先出爐的11月製造業與服務業PMI初值，市場預期雖較前月輕微降溫，但整體仍穩企50盛衰分界線上方的高位區間，而真正的重頭戲則落在周三（25日）感恩節前夕公布的10月PCE數據，市場預估聯儲局最青睞的核心PCE按年升幅恐從前值的3.1%進一步攀升至3.2%至3.3%區間，整體PCE按年升幅亦上看3.8%。由於目前利率期貨對聯儲局12月加息0.25厘的定價超過九成，若周三的PCE數據再度爆表，則將觸發市場對明年首季持續收緊貨幣政策的恐慌，進而推高美債孳息率並對AI科技股構成新一輪估值壓力。

萬國數據料延續營收強增長

本港科技股季績進入尾聲，接下來一周首先聚焦算力基建代表萬國數據(09698)，隨著內地雲端巨頭與大模型企業持續加碼AI資本開支，市場預期其第三季營收將按年增長約一成，延續上半年扭虧為盈的復甦勢頭。由於投資者近期高度關注AI投資的實際變現能力，本季業績焦點除了核心EBITDA利潤率表現外，更在於管理層對新增AI數據中心簽約量、機櫃上架率以及全年經調整EBITDA指引的最新表態，這將直接影響市場對內地數據中心板塊重估的信心。

之後放榜的理想汽車(02015)則面臨截然不同的考驗，受惠於第三季新車交付量近10萬輛、貼近指引上限，然而市場預計其季內營收約為274.5億元人民幣，按年僅微增0.31%，分析師普遍預料其第三季每股盈利(EPS)仍處於虧損狀態。港股資金關注其汽車銷售毛利率能否在第二季回升至11%的基礎上繼續修復，以及管理層對第四季年終旺季銷量與明年重返穩定盈利軌道的具體路線圖。

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息 日期 股份名稱 事項 23/11（一） 萬國數據、塗鴉智能 第三季業績 大快活、中國旺旺、經濟日報集團及其他8家上市公司 中期業績 華南職業教育 末期業績 中國神華、綠茶集團 派息 江波龍 除淨 24/11（二） 先通醫藥 上市 小米、金山雲、嗶哩嗶哩、同程旅行及其他3家上市公司 第三季業績 阿里健康、周大福及其他20家上市公司 中期業績 新意網集團、檸萌影視、海倫司 派息 應星控股 除淨 25/11（三） 理想汽車、希音、金山軟件及其他4家上市公司 第三季業績 中國動向及其他32家上市公司 中期業績 農業銀行、工商銀行、中遠海運港口 派息 思格新能 資本化股份 領展、聚水潭 除淨 26/11（四） 中旅港澳 介紹上市 六福集團及其他72家上市公司 中期業績 中教控股、成實外教育、光正教育、ECI TECH 末期業績 昆侖能源、中銀香港、靄華押業信貸 派息 鷹美及其他6家上市公司 除淨 27/11（五） 大家樂集團、中國燃氣及其他62家上市公司 中期業績 楓葉教育、萬藝控股集團 末期業績 新奧能源、西普尼、越秀交通基建、美的 派息 綠城管理控股、老鋪黃金、雅服務生活及其他3家上市公司 除淨

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

香港及外圍重要經濟數據及消息 日期 數據/消息 預期 前值 23/11（一） 日本勤勞感謝日假期休市 澳洲11月製造業PMI初值 49.4 49.6 法國11月製造業PMI初值 49 49.5 德國11月製造業PMI初值 53.8 54.2 歐元區11月製造業PMI初值 52.2 52.7 歐元區11月服務業PMI初值 51.1 51.4 英國11月製造業PMI初值 52.5 52.8 美國11月製造業PMI初值 54.5 54.9 美國11月服務業PMI初值 55.7 56.1 24/11（二） 日本11月製造業PMI初值 52.9 53.3 日本11月服務業PMI初值 51.6 51.7 德國11月IFO商業景氣指數 90.1 90.2 美國ADP就業人數變動周報 -- +2.38萬 美國9月樓價指數同比增長率 +2.9% +2.7% 美國11月諮商會消費者信心指數 92 91.7 美國11月API原油庫存變動 - +530萬桶 25/11（三） 澳洲10月CPI同比增長率 +4.6% +4.3% 法國11月消費者信心指數 79 80 美國第三季GDP環比增長率修正值 +3.4% +2.2% 美國10月PCE環比增長率 +0.3% +0.5% 美國10月PCE同比增長率 +3.8% +3.6% 美國10月核心PCE環比增長率 +0.3% +0.3% 美國10月核心PCE同比增長率 +3.2% +3.1% 美國10月耐用品訂單環比增長率 +0.2% +1.8% 美國11月首次申領失業救濟人數 19.50萬 20.30萬 美國10月新屋銷售環比增長率 -3.8% -0.6% 26/11（四） 美國感恩節假期休市 德國12月消費者信心指數 -32 -30.8 歐央行貨幣政策會議紀要 27/11（五） 美國感恩節假期美股提前收盤 法國11月CPI同比增長率 +3.8% +3.4% 德國11月失業人數變動 - +0.4萬 歐元區11月經濟景氣指數 96.1 96.9 美國10月商品貿易逆差 1310億美元 1351億美元 28/11（六） 日本10月零售銷售同比增長率 - +2.3%

黃偉豪：外圍AI板塊拖累兼科網業績遜預期！港股失守年內低位未可過分進取 | 啞鈴策略點平衡風險？

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