21/11/2026 08:28

美國股市周五（20日）遭遇猛烈拋售，人工智能(AI)相關股份沽壓加劇，拖累三大指數全線急挫。標指連跌第七個交易日，創2020年2月以來最長跌市紀錄；道指及標指均較歷史收市高位回落逾一成，正式確認進入技術性調整區，而納指進一步跌至今年以來錄得負回報。

道指收市跌949.73點，或1.93%，報48147.33點；標指跌265.44點，或3.7%，報6910.39點；納指跌1261.47點，或5.28%，報22617.73點。

全周計算，道指累跌8.02%，標指下跌8.61%，納指則重挫10.02%。

納指全周急瀉逾一成，今年以來升幅全部抹去。(AP)

Anthropic(US.ANT)上市後第二個交易日股價大跌8.5%，未能延續上市首日升勢；英偉達(US.NVDA)雖然交出強勁季度業績，但仍未能扭轉市場情緒，日內挫14%。

其他大型科技股方面，SpaceX(US.SPCX)跌7.7%，特斯拉(US.TSLA)跌7.6%，Meta(US.META)跌5.9%，蘋果(US.AAPL)跌1.9%，微軟(US.MSFT)跌2.8%，谷歌(US.GOOG)跌2.6%，亞馬遜(US.AMZN)跌4.1%。

此外，AI雲端運算企業CoreWeave(US.CRWV)及Nebius(US.NBIS)遭遇沉重沽壓，分別跌12%及16.1%，反映市場調整已由大型科技股擴散至AI產業鏈其他股份。

金價見去年9月以來新低

美元自19個月高位回落，美匯指數跌約0.1%，報103.83。美元兌日圓回落，報158.53，下跌約0.7%。歐元兌美元反覆靠穩，報約1.096美元，基本持平。

國際金價進一步急挫，現貨金一度跌至每盎司3502美元，創2025年9月以來新低。現貨金日內下跌3.2%，報每盎司3505美元；紐約期金則跌4.7%，報每盎司3509美元。

國際油價向上，市場持續關注中東地緣政治局勢。布蘭特期油升0.7%，報每桶92.71美元；紐約期油升1.4%，報每桶83.61美元。

除AI板塊估值壓力外，美國通脹及聯儲局貨幣政策前景亦影響市場情緒。市場正等待下周公布的個人消費開支(PCE)物價指數，以進一步評估美國通脹走勢及聯儲局未來的政策方向。

撰文：經濟通國金組