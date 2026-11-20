22/11/2026 15:03

《套期保值》上周環球股市出現劇烈震盪，受美國證監會擬對英偉達(US.NVDA)進行會計調查的消息影響，以及特朗普威嚇要美國人工智能(AI)企業的海外數據中心搬回美國，否則施加重稅，美股科技板塊顯著調整。港股方面，在騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等大型科技股業績等多重因素交織下，大市呈現持續下跌走勢。恒生指數全周低見22307點，最終收報22410點，全周累跌1227點。

外圍方面，美國聯儲局最新議息會議紀錄顯示多數官員傾向繼續加息，一度為市場帶來壓力。然而，該紀錄僅反映10月底的決策背景，踏入11月以來，上游能源及商品價格已大幅降溫。10月30日至11月18日期間，紐約期油(WTI)由每桶104美元顯著回落至82美元左右，累跌21%；追蹤一籃子商品的CRB指數亦由530點回落至481點，累跌9.2%。

恒指上周累瀉1227點，曾低見22307點。(Shutterstock)

誠然，上游商品價格回落雖能壓低整體物價，但受制於價格黏性及合約滯後效應，短期內未必能直接傳導至服務業薪金與房屋租金等核心領域。最新數據顯示，美國私營部門平均時薪按月仍升0.4%（創今年1月以來最大單月升幅），按年維持3.1%增長。居住成本方面，官方CPI居住指數按月續升0.3%，Zillow觀察租金指數按年亦升2.9%。核心通脹依然具韌性，意味著12月加息的預期依然強烈。然而，油價顯著回落已大幅減輕聯儲局採取「更激進緊縮」的迫切性。因此，對股市而言，市場對「高息持續」的鷹派預期已基本定價(price in)，息口因素對大市的邊際衝擊正逐步減弱。

地緣政治層面，中俄美三國領袖在亞太經合組織(APEC)峰會期間會面，成為全球焦點。雖然會晤並未即時帶來實質性刺激政策，但大國高層保持對話渠道暢通，本身已對市場起到關鍵的「穩定器」作用，最低限度有助防止美伊局勢及俄烏戰事進一步惡化，避免地緣危機升級對環球供應鏈及金融市場造成新一輪衝擊。

與此同時，美股從高位回調，亦為中港股市帶來潛在的資金輪動契機。由於美股科技板塊累積升幅龐大、估值偏高，在監管風險與波動加劇下，部分環球資金正尋求「避高就低」的重新配置。相比之下，中港股市估值處於歷史低窪，安全邊際較高，有望吸引部分從美股流出的避險資金回流，為港股注入新的流動性。

總括而言，恒指近日累積跌幅頗大，市場情緒一度受壓，本輪跌浪主要由重磅科網股領跌。阿里與騰訊均已公布最新季度業績，當中阿里第二季度業績基本面紮實，而且阿里是中國少數覆蓋全條AI產業鏈（晶片、雲、模型、應用）的公司，管理層對2030年千億美元雲收入目標維持不變。大巿方面，恒指經歷過度拋售之後，儘管目前仍未確認企穩，但相信已逐步走出最壞的時期。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華