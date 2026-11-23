23/11/2026 17:25

美國聯邦通信委員會(FCC)日前投票通過新規，擬禁止中國電訊商直接獲取美國互聯網電話號碼資源，三大中資電訊股今日齊下挫，其中中電信(00728)(滬:601728)曾跌逾3%，不過在近期市場波動加劇下，電訊股股價已算硬淨，近日也有大行籲買入，其中花旗料其維持穩定派息政策 ，並料其算力基建明年再成市場焦點，或可趁回調吸納。

（Shutterstock圖片）

美FCC擬禁中國電訊商獲取電話號碼 華商務部促立即撤銷有關措施

美國聯邦通信委員會(FCC)上周四（19日）以國家安全為由，投票通過禁止中電信、中聯通(00762)、中移動(00941)(滬:600941)等被列入「覆蓋清單」的中國電訊運營商直接獲取美國互聯網電話號碼資源，以防止與詐騙相關的自動撥號電話。FCC主席卡爾(Brendan Carr)早前表示，FCC將加強對抗惡意行為和非法自動撥號的第一道防線。在此之前，FCC已禁止該三家中國電訊營運商向美國提供國際電訊服務。

中國商務部發言人回應稱，中方注意到有關情況，敦促美方立即撤銷有關措施，回到通過磋商解決問題的正確道路上。中方將採取必要措施，堅定維護自身利益。發言人指，FCC濫用監管權力，泛化所謂國家安全風險，在缺乏事實依據的情況下，違反非歧視和公平競爭原則，肆意污蔑、惡意打壓中國電訊企業在美運營。該機構近期持續推動中美兩國在電訊、通訊和檢測認證領域脫勾斷鏈，有關做法違背兩國元首達成的重要共識，破壞中美經貿穩定局面，中方對此堅決反對。

中移動延長部分固定資產折舊年限 上調機房和管道租賃上限至70億元

另外，中移動日前公布，因應算力服務規模快速增長，數據中心業務轉向較長期服務合約，集團決定調整部分固定資產的折舊年限，以更準確反映資產實際使用情況，預計有關會計估計變更將令集團2026年度固定資產折舊額減少約12億元（人民幣．下同）。集團將部分動力配套設備的折舊年限，由原來5至10年延長至6至15年；鋼筋混凝土及鋼結構建築物的折舊年限，則由30年延長至50年。

中移動同時公布，因應算力服務增長強勁，預期與中國移動通信集團及其附屬公司的機房及傳輸管道租賃需求增加，決定將2025至2027年度機房和傳輸管道租賃協議項下，集團作為承租方確認的使用權資產新增及租賃負債利息支出年度上限，由2026及2027年度各25億元，分別上調至70億元，增幅1.8倍。截至今年9月底止九個月，相關交易金額為24.53億元，尚未超出原定年度上限。另外，中移動董事會批准與控股股東中國移動通信集團擬簽訂2027年度三項持續關連交易協議，期限均為一年，至2027年12月31日止。其中，通信設施建設服務年度上限為35億元，較2026年度的28億元增加25%；動力配套等網絡資產資源租賃年度上限為180億元，較2026年度的110億元增加63.6%。

（Shutterstock圖片）

花旗料三大電訊商明年算力基建再成焦點 同時維持穩定派息政策

花旗近日發表研究報告指，隨著資本配置轉向算力基礎設施，預期中國三大電訊營運商將於2027年重新成為國內數據中心建設的核心推動力。預計2026至2028年，三大電訊商合計數據中心容量將分別達12.3吉瓦、16.4吉瓦及20.5吉瓦。三大電訊商在資金成本、全國性網絡覆蓋及政府與企業客戶資源方面具備優勢，有利於發展大規模AI基礎設施。然而，相較於第三方數據中心營運商，電訊商在決策速度、交付靈活性及商業化效率方面仍存風險，需密切關注。

在股息政策方面，花旗認為儘管面臨短期盈利壓力以及即將到來的人工智能(AI)投資周期，但集團強勁的資產負債表及資本支出紀律可支撐穩定股息，而人民幣升值則有助於支撐以港元計價的派息表現。預計三大電訊商仍將維持穩定派息政策，今年全年中移動、中電信及中聯通的派息比率分別為75.5%、75%及60%，均維持「買入」評級，惟因應今年面對盈利壓力，將中聯通目標價由7港元下調至6.5港元；中移動及中電信目標價分別維持97港元及5.7港元不變。

瑞銀：市場波動加劇下電訊股再惹關注 列中移動為首選股

瑞銀則指，在市場波動加劇下，投資者日益傾向槓鈴策略(Barbell Strategy)，亦重新關注中國電訊股，中移動明年計劃將計算相關資本開支大幅增至1000億元人民幣，投資者關注投資增加會否導致股東回報犧牲。樂觀的投資者則認為今年因增值稅影響屬盈利低基數，而增量算力投資應相對較快轉化為收入增長及正面盈利增長；短期更難評估ROIC（投入資本回報率）是否同步改善；股息政策仍錨定於按淨利潤計算的派息比率。而較悲觀的人憂慮電訊商可能需要承擔更多政策及社會責任，計算基建投資回報或欠理想。

瑞銀相信電訊商算力投資回報應仍相對吸引，因有關業務主要為2B而非2C，令投資決策更受需求驅動及更具商業紀律，而在中美緊張局勢下，中國電訊股戰略定位為完全國產算力平台。該行對中移動、中電信及中聯通均給予「買入」評級，當中以中移動資產負債表及現金流狀況最強，改列為首選股，預測今年股息回報率可達6.5%。

郭家耀：美新規對中資電訊股業務影響不大 中移動派息穩健現價已可吸

（郭家耀 facebook截圖）

昇恆資本業務發展總監郭家耀認為，中資電訊股今日下跌，應與美國擬禁中國電訊商獲取電話號碼沒太大關係，它們於當地也沒太多業務，相關政策對其業務影響不大。股價今日可能只跟大市回落，且只跌1、2%，股價韌性仍較好，其業務受外圍經濟及息口影響相對較小，可作收息用。至於內地增值稅對其盈利影響只屬一次性，而因今次基數較低，下次影響應會消退，市場亦已完全消化相關消息，除非宣布再加增值稅，否則「有數得計」大家都知，應該不會對股價有特別影響。

郭家耀又指，中移動在三大電訊商中受增值稅影響相對小，始終其基數較好，競爭格局亦看不到有根本改變。再者，盈利受影響，派息也會受影響，中移動派息始終較穩健。而以現時市況，若不想胡亂入市輸錢，可買中移動或者做定存，暫不宜隨便買入其他資產。中移動現價已可買入，不過不要期望大升，只為避險，每年收5、6厘息也算不錯。

中移動今日跌1.37%收報78.95元，中電信跌2.56%報4.375元，中聯通跌1.31%報5.275元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/live/yUxk4lgwqrc?si=JzRx0-CJCeDJ9fk-[/youtube]

其他電訊股相關新聞：

《異動股》海清智元(01392)曾跌逾一成，現報8.915元

《Ａ股焦點》三大電信商走跌，FCC擬禁獲取美電話號碼資源

《中美關係》美擬禁中國電訊商獲取電話號碼資源，華商務部促立即撤銷措施