24/11/2026 13:18

英偉達(US.NVDA)董事會恢復黃仁勳的行政總裁(CEO)職務，消息刺激其股價隔晚一度飆升37%，創2000年12月以來最大盤中升幅，收市升31.48%收報165.05美元。華爾街分析師普遍歡迎黃仁勳回歸，紛紛上調對英偉達的評級及目標價。港股的英偉達概念股今日開市大漲，其中勝宏科技(02476)曾飆逾兩成，聯想集團(00992)、鴻騰精密(06088)及中際旭創(03308)曾齊飆逾一成，惟其後升幅均見收窄，是否仍可追入博其繼續反彈，抑或靠邊站為上著？

（AP圖片）

英偉達恢復黃仁勳CEO職務 特朗普形容決定正確

英偉達昨日（23日）公布，董事會已一致通過決議，即日起恢復黃仁勳出任總裁兼行政總裁及董事職務。董事會表示，經多輪討論及會面後，對黃仁勳的坦誠程度及領導能力表示肯定，並認為其復任符合股東及公司各方利益。

黃仁勳表示，對重掌公司感到榮幸，將以謙卑態度承擔責任，並承諾帶領公司迎接新一輪工業革命。美國總統特朗普支持該決定，形容有關決定正確，並指美國需要黃仁勳繼續領導公司，帶動美國經濟發展。

華爾街大行普遍歡迎黃仁勳回歸 紛上調英偉達評級及目標價

華爾街分析師普遍歡迎黃仁勳回歸，紛紛唱好，上調對英偉達的評級及目標價。Bernstein分析師Stacy Rasgon將英偉達評級由「持平大盤」重新上調至「跑贏大盤」，維持目標價200美元。他指，黃仁勳離任原本是早前下調評級的主因，如今回歸令當前估值水平「暫時已有足夠支撐」，但同時批評董事會此前反覆無常的做法像一場鬧劇，令人質疑其決策流程。

花旗分析師Atif Malik維持「買入」評級，將目標價由225美元上調至240美元。他認為黃仁勳復職恢復了產品路線圖、客戶及供應商合作關係的連續性，若與Megaspeed有關的出口調查、眾議院委員會閉門質詢等問題能順利解決，將進一步催升股價。此外，Baird分析師Tristan Gerra則維持「中性」評級及200美元目標價，但將英偉達列為「看漲的最新精選股」，認為短期股價已經超賣。Navellier & Associates首席投資官Louis Navellier更形容，對於黃仁勳重返崗位「欣喜若狂」，並指出AI革命將會繼續。

英偉達概念股分布產業鏈上下游 包括鴻騰、中際旭創、聯想等

值得一提，被市場歸為「英偉達概念股」的公司主要集中在AI服務器供應鏈、PCB、光通信及下游服務器集成等環節。按產業鏈位置分類，主要分上游核心供應商（直接向英偉達供貨），其中鴻騰精密被市場視為英偉達供應鏈的一級核心零部件供應商，供應GPU高速插槽、互聯組件、液冷系統核心部件等，部分為獨家供應，其母公司鴻海集團是英偉達全光CPO（共封裝光學）交換機的唯一代工與設計製造商。

勝宏科技被視為英偉達最重要的PCB供應商之一，公司2025年初已晉升為英偉達Tier-1核心供應商。英諾賽科(02577)則供應功率半導體，屬於英偉達核心供應商級別，近期已進入英偉達800V高壓直流供電系統供應商名單，並在AI數據中心領域取得進展。中際旭創被市場歸為英偉達生態股，是英偉達1.6T矽光模塊的核心供應商。

下游採購與集成商（採購英偉達產品進行集成/服務）方面，聯想集團被視為港股中英偉達產業鏈關聯度最高、流動性最佳的核心受益股之一。在英偉達Vera Rubin平台的ODM/OEM陣營中，聯想與戴爾、HPE、超微並列核心梯隊，並計劃交付下一代Rubin AI服務器機架。博泰車聯(02889)及五一視界(06651)則屬於向英偉達採購GPU/芯片平台進行產品開發或系統集成的下游公司。

（AP圖片）

聯想等AI伺服器廠要求加價最多45% 中際旭創斥最多40億人幣回購A股

聯想集團及中際旭創亦各有利好消息。據英國《金融時報》近日報道，戴爾、惠普、聯想及美超微四大伺服器廠，近期向已簽約數月的AI伺服器客戶提出加價，部分訂單加幅高達25%至45%，主要因為記憶體成本急升，加上全球電路板(PCB)嚴重短缺，預計緊張情況會持續至2028年。

中際旭創(深:300308)公布通過回購A股方案，回購股份資金總額不低於20億元（人民幣．下同），且不超過40億元，每股回購股份價格不超過600元。集團指，回購股份資金來自自有資金或自籌資金，通過集中競價方式回購股份，期限自董事會通過回購股份起不超過3個月。按每股回購價格上限600元測算，預計回購股份數量介乎約333.3萬至約666.67萬股。

溫鋼城：英偉達股價表現難及以前 相關概念股只可小注博反彈

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，英偉達概念股可以博反彈，始終大市跌了那麼多，有個反彈很正常，只是恒指暫時表現相對較差，以聯想為例今日仍出現陰燭，只可小注買入，升至保歷加通道及前面浪底位大概22元就要食胡。另中際旭創是較新上市的股份，沒特別歷史，短期可以前浪頂作參考，前浪頂大概707元，先看升至該處會否有阻力。其實，今日幾隻英偉達概念股暫時都未企穩20天線，所以博反彈只宜小注。

至於英偉達，溫鋼城料其股價會穩定一些，但表現一定不如之前勇，相信180至200美元左右會見阻力。他說，黃仁勳今日著外套返工，似沒以前那麼瀟灑，可能也要稍為收斂；二來公司成立了一些委員會，監察其未來決策。再者，民主黨明年1月重掌國會，會著手限制人工智能數據中心建設，數據中心可能減少，加上海外建設亦被議員監督，現時離岸數據鏈又不能用，英偉達生意應會轉差。總而言之，現時的環境難與黃仁勳「出事」前同日而語，英偉達股價定要打折扣，相信相關概念股也只可短暫出現技術反彈。

英偉達概念股今早普遍造好，聯想半日升4.21%收報18.33元，中際旭創升6.23%報545.5元，勝宏科技升9.7%報102.4元，鴻騰精密升1.17%報2.17元，英諾賽科升3.22%報25.02元，博泰車聯升1.48%報34.4元，五一視界(06651)升1.05%報49.92元，匯聚科技(01729)升4.99%報8.935元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉