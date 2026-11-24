24/11/2026 17:39

港股未能扭轉弱勢，今日恒指高開低走，倒跌逾百點，惟見本地銀行及電訊等傳統股大多表現平穩，其中國泰航空(00293)雖再遭最大股東太古(00019)(00087)折讓近9%配售股份套現36億元，今日仍只跌2%，或可趁調整吸納，還有哪些傳統股也可吼？

（截自國泰航空網頁傳媒中心）

太古折讓8.5%配售國泰套現36億元 稱無意進一步減持

太古A及太古B公布，與配售代理訂立配售協議，按每股國泰航空配售價14.23元出售約2.52億股份，佔國泰航空已發行股份總數約4.15%，悉數配售料收益約8.7億元。

集團指，每股國泰航空配售價較昨日（23日）收市價每股15.55元折讓約8.5%，悉數配售套現約35.95億元。擬將配售事項所得款項淨額用作一般營運資金用途，進一步強化資產負債表及提高財務靈活性。持國泰航空權益將由約39.15%降至約35%，對國泰航空保持信心及堅定承諾，並且無意就國泰航空管治及管理安排作出任何重大變動建議。集團擬維持於國泰航空的重大長期策略性持股，且無意進一步減少於國泰航空的持股水平。

瑞銀：市場對國泰再遭減持或反應負面 仍予國泰目標價20.1元

瑞銀發表研究報告指，太古再出售國泰航空股份，交易預期產生淨所得約36億元，太古擬用作一般營運資金。雖然太古已表明擬保留對國泰的重大長期戰略持股，並無意進一步降低持股水平，但市場或反應負面。不過，該行稱，對國泰維持正面看法，因至少更持久及可持續的股本回報率獲支持，而且國泰擁有較高自由流通量，或改善國泰納入指數的潛在資格。該行維持國泰「買入」評級，目標價20.1元。

瑞銀又認為，是次交易對太古屬正面，因其有助進一步釋放估計達17%的資產淨值(NAV)折讓，並預計太古將從中確認8.7億元收益，相當於該行對太古2026年預測純利的6%。該行維持太古「中性」評級，目標價95元。

摩通：短期宏觀環境仍有利 港銀除東亞外均予「增持」評級

摩通早前就本港銀行股發表報告指，該行於香港舉辦兩日金融考察，整體觀感正面。短期宏觀環境仍然有利金市樞紐等金融基建建設、五年規劃相關政策及人才流入，或有助中長期維持高於趨勢的增長。滙控(00005)為守護市佔而調整策略，加上季節性因素令存款競爭升溫，但其他銀行對存款競爭取態較審慎，該行預期整體存款競爭於2027年回復常化。銀行普遍對財富管理業務有信心，至今未見客戶行為因中國跨境或稅務規管而出現明顯變化。銀行對個別香港商業地產（如非核心商業區寫字樓）仍保持警惕，但對維持資產質素穩定至改善仍有信心。

香港銀行中，摩通首選渣打(02888)，對滙控、渣打、中銀香港(02388)、大新銀行(02356)及大新金融(00440)均維持「增持」評級，目標價分別為185港元、290港元、53.3港元、16.7港元及51.8港元。而東亞評級為「中性」，目標價14港元；若東亞能展示兌現2028年股本回報率目標的決心及能力，或有重估空間。

（Shutterstock圖片）

二手樓價指數CCL連跌6周創近半年低 正式確認樓價調整

本港樓市方面，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀於上周五（20日）指，中原城市領先指數(CCL)最新報157.56點，按周跌0.66%，指數創近6個月低位，是10月29日美國聯儲局及本港大型銀行宣布維持利率不變當周的市況。自9月中美國3年以來首次加息開始，以及多個一手新盤低價推售，二手持續受壓，CCL連跌6周共2.26%，平了上一次2024年6月到7月間連跌6周的紀錄。

楊明儀又指，本周八大指數齊跌，為近2年以來首見，正式確認樓價調整，但並非轉勢大跌。CCL已較今年8月中的162.16點高位回落2.84%，受到港股下挫，12月加息預期升溫等不利因素影響，料年底前指數進一步下試155點，即重返今年4月底時的水平，現僅相差2.56點或1.62%。

溫鋼城：國泰回至14.5元才買較好 傳統股也可吼香港電訊及滙控等

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，港股跌了那麼多，由24600點一直跌至近22000點，會有技術反彈很正常，而反彈完會否再跌要視乎聯儲局貨幣政策，唯望只加多一次息，另中東會否盡快停戰壓低油價，都會直接影響股市，暫未敢太樂觀，港股較樂觀料也只升至20天線附近即23500點。

而對於國泰遭太古減持股價下跌，溫鋼城認為，國泰有較亮麗股息率，往績為5.4厘，預測為6.2厘，對於很多人來說可以接受，但宜分注買入，現價買入是博油價不會升上去，若回至近50天線約14.5元才買會較好，而太古A正處於近期高位，息率也不算特別高，寧買國泰，且近期見國泰航班入座率頗高，「生意應該有得做」。至於其他傳統股，他認為隨時可買香港電訊(06823)，因其本是用作收息，若接受其現時6.6厘息率已可吸納，而現價比之前高位13.23元便宜近1元。香港電訊近期亦沿著50周線持續往上走，若有機會回至該處不妨買多些。

溫鋼城青睞銀行股多於地產股，他指雖然據報香港樓市稍為轉旺，但始終現時利率偏高，故對地產股有些保留，銀行股則繼續看好，當中本地或外資銀行更勝內銀，起碼不用收股息稅，首選大新銀行，滙控也可吼，雖然滙控或被英國加徵銀行稅，早前又出售甲骨文新墨西哥州數據中心項目貸款，蝕了約3000萬美元，但股價已相對跌得多，也可於現價近131元即上次低位買入，目標先看前頂142元，若突破142元再看154元。地產股方面，新地(00016)近期於低位窄幅震盪，料續於100至115元上落，另太古地產(01972)沿著50天線向上，儘管息率不足5厘，現價已可買入，恒地(00012)現價則偏高，回至27元才考慮。

國泰今日跌2.06%收報15.23元，太古A升0.36%報111.4元，太古B(00087)升1.45%報15.36元。其他傳統股包括本地銀行、地產及電訊等大多表現平穩，滙控升0.77%報130.6元，渣打升2.19%報205.8元，中銀香港升0.35%報46.06元，大新銀行(02356)升0.74%報13.57元，東亞跌1.18%報16.74元，新地跌0.28%報108.5元，恒地升0.35%報28.56元，長實(01113)跌0.4%報49.64元，信置(00083)跌2.12%報10.18元，太古地產跌1.96%報24.96元，香港電訊無升跌報12.41元，和記電訊香港(00215)無升跌報1.08元，數碼通電訊(00315)跌0.64%報4.645元，電訊盈科(00008)跌0.1%報5.075元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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