25/11/2026 08:46

【要聞盤點】

1、美股周二（24日）收市個別發展，科技股在前一交易日急升後回吐，拖累納指及標指向下，道指則逆市造好，收市企穩50000點關口。市場憂慮人工智能投資回報及科技企業融資風險，加上投資者觀望美國通脹數據及聯儲局貨幣政策前景，科技股沽壓較大。道指收市升423.39點，或0.85%，報50018.7點；標指跌36.08點，或0.5%，報7201.09點；納指跌356.02點，或1.48%，報23733.54點。日經指數開報57190點，跌1454點。

2、據《華爾街日報》引述知情人士報道，美國貿易代表格里爾最快本周公布針對16個經濟體工業補貼及產能過剩問題的調查結果，最快本周加徵新關稅。據報新關稅可能涵蓋大部分商品，中國料面臨較高稅率，而已與美國達成貿易協議的歐盟、日本及南韓等，稅率或維持在15%或以下。中國商務部周二延長對部分關鍵礦產實施的對美出口限制暫停期，涉及鎵、鍺和銻等。

3、美國11月消費者信心指數升至103.3，較10月的91.9大幅上升，並遠高於市場預期的92.5，為近兩年來最高水平，反映美國消費者對經濟前景的看法有所改善。

4、英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳復職後於周二首次主持員工大會，承認違反公司行為守則，並向員工致歉，承諾將成為更好的行政總裁。其坦言辜負員工期望，並感謝大家給予第二次機會，他亦透露正接受心理治療。

5、Anthropic上市後第四日股價重挫，跌6.5%，報81.9美元，跌穿83美元招股價，盤中低見75.61美元，創上市以來新低。

6、倫敦金屬交易所周二宣布，將「次日交割」借出規則的適用門檻，由原來持有可供交割鋁庫存50%的交易商，下調至30%。新措施意味持有較大鋁倉位的交易商將更早受到監管約束，須按規定借出部分金屬，以增加市場流通供應，減輕現貨市場的供應壓力。

7、沙特當局表示，胡塞武裝襲擊利雅得主要商業區的一座大樓，造成11人受傷。此次襲擊距離其襲擊同一區域內的沙特公共投資基金(PIF)總部還不到一周。

8、中國科技巨頭華為被裁定多項美國刑事指控罪名成立，包括在伊朗業務問題上欺詐銀行以及洗錢。該公司在另外兩項指控敲詐勒索和妨礙司法中獲判無罪。

9、人行11月份縮量續作1年期中期借貸便利(MLF)，本月中長期資金有望結束連續數月淨投放態勢。分析認為在資金較充裕之際，人行此舉有利於引導長債殖利率在合理區間運行。