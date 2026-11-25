25/11/2026 16:47

小米集團(01810)公布第三季經調整盈利按年跌57%至48.8億元（人民幣．下同），仍大致符合市場預期，收入則跌5%至1072.4億元，略勝預期，惟毛利率降至20.2%，「新能源汽車及AI等創新業務」經營虧損按季擴大，管理層承認主要由於大幅增加人工智能(AI)的投入，又料記憶體晶片價格短期內仍處高位，對集團經營利潤構成巨大壓力。不過，小米績後仍獲大行力撐，普遍仍籲買入，股價今日最多飆8%，惟隨著大市由升轉跌，最終失守22000點，小米升幅也大為收窄，收市僅微升，有貨無貨應如何部署？

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第三季經調整盈利跌57%收入跌5% 毛利率降2.7個百分點至20.2%

小米公布，截至2026年9月30日止第三季純利38.76億元，按年跌68.4%；每股基本盈利0.15元；非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年跌56.8%至48.8億元。季度收入1072.4億元，跌5.2%。其中「手機×AIoT」分部收入為834億元，按年跌0.9%；智能手機收入減少0.8%至456億元，智能手機出貨量減少29.1%至3070萬部，惟智能手機平均售價(ASP)升39.8%至每部1486.1元，創歷史新高；IoT與生活消費產品收入減少1.4%至272億元，互聯網服務收入增加0.7%至95億元。

「新能源汽車及AI等創新業務」分部收入為239億元，按年跌17.7%，該分部經營虧損為34億元，較上季虧損26億元擴大。當中新能源汽車收入按年減少19.9%至227億元，主要是由於汽車交付量減少及產品結構變化（包括小米SU7 Ultra交付量佔比下降）所致。集團期內毛利率按年下降2.7個百分點至20.2%；資本開支35.8億元，按年跌1%。

小米集團總裁盧偉冰在業績會上承認「新能源汽車及AI等創新業務」季內經營虧損擴大主要由於集團大幅增加AI的投入。同時，汽車業務中的內存成本壓力亦會增大，預計成本壓力在明年仍未得到緩解。他又提到，手機業務方面DRAM價格未來還會保持成本持續上行狀態，需求未見明顯放緩之下，明年DRAM成本上漲是大概率事情。

盧偉冰：料晶片價格續高令經營利潤承壓 堅定推動高端化戰略

盧偉冰預期記憶體晶片價格短期內仍會處於高位，對集團經營利潤構成巨大壓力。集團將透過技術創新、改善產品結構及準備較多記憶體晶片庫存，為成本漲價提供緩衝，並將更堅定推動高端化戰略。汽車業務方面，第三季整體行業下行帶來巨大壓力，但小米依靠強大產品競爭力仍做到行業領先。他表示，基於產品競爭力強、平台化能力好、企業標準化高，集團實現相對較高和健康的毛利率水平，對維護未來汽車毛利率保持信心。他又提到，小米汽車將於明年正式進軍歐洲，集團已經在德國設立了研發與設計中心，出海車型接下來將奔赴瑞典、德國、西班牙、意大利四國。

小米首席財務官林世偉表示，小米今年將在AI領域投入160億元，小米MiMo大模型的API調用量和AI相關收入都在持續增加。他稱小米AI業務仍處於大規模投入期，除了持續投入基座模型研發，還加快推動「人車家全生態」，例如小米18 Fold搭載MiMo大模型。

大摩：第三季智能手機毛利率勝預期 料第四季電動車交付轉強帶動盈利

摩根士丹利發表研究報告指，小米第三季業績中，智能手機毛利率表現勝預期，雖然互聯網服務毛利率有所下降，但智能手機及AIoT業務毛利率改善足以抵銷有關影響，帶動集團綜合毛利率由第二季的19.8%提升至第三季的20.2%。另預計小米第四季電動車交付量轉強，有望帶動小米下一季錄得較高盈利。小米第三季業績符合市場預期，是次業績對該行投資觀點影響不變，亦預計未來12個月市場對公司每股盈利預測將大致維持不變，維持「增持」評級，目標價35港元。

美銀亦重申小米「買入」評級，目標價34港元不變。美銀指，小米第三季經調整盈利符合預期，收入高於該行預期及符合市場預期。而毛利率略高於該行及市場預期，當中智能手機收入及毛利率優於預期，受平均售價及產品組合支持，而且管理層對維持毛利率健康抱有信心。IoT業務方面，管理層指最差時期已過，電視及家電第三季錄得按年正增長，海外貢獻穩固；可穿戴裝置平均售價擴張強勁。海外佔IoT收入30%，應隨渠道及產品組合擴張繼續增長。汽車方面，SkyNomad有助SU7/YU7交叉銷售，預期第四季整體出貨量按季強勁復甦，且海外電動車擴張按計劃進行，並開始右軚市場渠道擴張。至於AI相關研發，其大語言模型涵蓋由手機部署至電動車，或利好未來變現。該行微升集團2026年經調整盈利預測2%，看好集團近月業務逐步復甦及長期全面生態上升空間。

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中信里昂：季績勝預期且料已見底 維持目標價35元

中信里昂維持小米「優於大市」評級及目標價35港元不變。該行指，小米第三季業績勝預期，總收入及經調整純利高於預期，主要受惠於智能手機及AIoT業務表現，當中智能手機業務收入表現具韌性，平均售價大幅上升；AIoT銷售成功跨過高基數考驗，電視及大家電業務恢復按年正增長。此外，電動車業務受惠於全新SkyNomad系列推出，10月交付量亦反彈至逾5萬輛水平。預計第三季已屬小米業績底部，隨著新產品推出，第四季盈利增長將迎來反彈。

花旗亦維持小米33.2港元目標價及「買入」評級。花旗指，小米第三季經調整純利大致符合該行及市場預期，管理層強調記憶體晶片價格料短期仍高企，智能手機平均售價預期上升，毛利率2027年維持穩健。電動車11、12月交付量預期維持逾5萬輛，管理層有信心電動車業務可在成本壓力下維持健康毛利率，因產品競爭力及平台能力支持；計劃2027年進入歐洲，初期銷售主要依賴整車出口，並已開始評估本地生產。該行下調2026至28年集團智能手機出貨量預測至1.2億、1.15億、1.19億部，預期電動車出貨2026至28年分別45萬、65萬、85萬輛。另將集團同期盈利預測分別調升3.5%、調升0.7%、下調1.5%。

麥嘉嘉：業績中規中矩值博空間不大 短期料於25至29元上落

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，對小米業績看法偏審慎，管理層亦提到成本壓力未完全消除，雖然績後股價有反彈，但似是累積跌得太多的技術性反彈，高位阻力很明顯。小米較吸引的地方是集團本身有龐大的用戶基礎，手機、家庭設備、汽車及AI有一IoT的生態圈在其中，但見其手機業務也受成本及核心零部件價格上升所影響，目前其手機毛利率為9.2%，雖然管理層指有所上升，惟9.2%毛利率其實不算高，手機平均售價則升了39.8%至1486元，創了新高，但只可反映其於高端手機有進展，未能成為其盈利的救生圈，其公告也提到在內地零售價6000元以上的手機市場中，小米市佔率由3.2%升至4.4%，反映其高端化有進展。不過，集團其他業務表現差，第三季汽車交付量按年跌了7%，汽車收入亦跌兩成，所屬分部毛利率亦跌至19.2%，管理層也提到受汽車DRAM價格帶來的成本壓力影響。

麥嘉嘉認為，對於偏保守的投資者，小米現價值博空間不算很大，可能要待一些盈利拐點出現才較合適，至於已有貨的投資者，由於這份業績表現只可說中規中矩，仍要看其生態整合，股價短期於25元會有些支持，但只可先上望29元，料於此區間上落，因見其成本壓力繼續存在，產品售價又看似不能提升，始終受制此困局，對其看法中性偏審慎。

小米今日升0.23%收報26.56元，曾升8.15%至28.66元，成交68.03億元。其他科技股普遍倒跌，騰訊(00700)跌1.23%報337.4元，美團(03690)跌4.28%報61.45元，阿里(09988)跌1.22%報81.2元，百度(09888)跌2.72%報60.7元，快手(01024)跌1.06%報19.52元，惟京東(09618)升3.35%報100.3元，網易(09999)升1.22%報157.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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另外，永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評小米及大市，立即重溫





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