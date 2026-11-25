25/11/2026 12:53

英偉達([us_stock]US.NVDA[/us_stock])股價隔晚回吐逾5%，費城半導體指數急回近8%。由於港股權重股缺乏AI硬件概念，以及小米(01810)績後反彈，帶動恒生指數暫時擺脫六連跌，半日收報22265，升46點或0.2%，主板成交逾1065億元。恒生中國企業指數報7487，升34點或0.5%。恒生科技指數報3473，升6點或0.2%。

李明德：港股轉機還待基金「辦年貨」

隔晚美股晶片股大幅回吐，日股及韓股相繼跟隨下，港股受惠小米等業績帶動成為，亞太區內逆市奇葩，上午時段維持升幅但仍較高位有所收窄。大聖資產管理基金經理李明德向經濟通通訊社表示，近期港股信心不足兼夾買力不足，陰跌明跌不停，尤其適逢11月至12月市況淡靜，令大市承接力進一步變得薄弱。他又提到，美國聯儲局很大機會在12月初加息，幅度更有機會達0.5厘，更加削弱目前資金出手意欲，預期直至12月底、基金開始為明年「辦年貨」前，港股都很難有大起色。

李明德補充，以估值計港股已超值並有吸引力，而近期恒指大跌之時都可以見到成交有所擴大，反映資金吸納，但鑑於環球氣氛仍然不明朗，恒指估底依然難講。

小米手機毛利率逆市擴闊予市場信心

小米第三季經調整淨利潤按年跌56.8%至48.8億人民幣，但仍大致符合預期；收入按年跌5.2%勝預期。儘管整體收入維持偏弱，包括「手機 × AIoT」分部收入按年跌0.9%，「新能源汽車及AI等創新業務」分部收入按年跌17.7%，但按季表現有所回升，尤其主力業務手機及AIoT兩方面，毛利率按季分別升0.7百分點及1.7百分點，季度智能手機平均售價(ASP)更按年大增39.8%至1486元人民幣創歷史新高，績後小米半日升超過4%。

李明德明確指出，手機業務表現是今日股價抽升的最核心原因，市場主流認為小米受累記憶體價格上升而拖低盈利，但第三季其手機毛利率有所提升，證明小米在成本上漲後仍有能力維持盈利空間，同時ASP按年大增，反映小米積極擺脫平價形象行之有效，給予市場信心公司繼續有能力抵禦成本高漲，憧憬已度過最壞時間，預計現價已有修復估值空間，後續重新升上30元並不難。

近期AI投資氣氛波動，李明德認為市場開始傾向找尋AI成份較的股份以規避風險，雖然小米亦有研發AI，但相比騰訊(00700)及阿里(09988)，小米投入發展AI壓力較細，並不執意成為最前沿企業，在價格競爭方面下手，兼且自家有龐大的AIoT落地場景，亦不愁AI需求。他又指，小米目前仍以手機業務為主力，其面臨的大國博弈風險亦較低，出海表現仍有期望。

綜觀而言，李明德預期小米短期內可望跑贏大市，但後續能否突破30元阻力，仍要按市場氣氛而定，倘若大市回暖，小米才有機會升上35元至36元水平。

撰文：經濟通市場組