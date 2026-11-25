25/11/2026 17:25

近期本港發生多宗網絡安全及資料外洩事故，繼國泰(00293)、崇光百貨、東瀛遊等多家企業之後，港怡醫院公布，旗下手機應用程式「港怡『智』健康」的保安設施出現未獲授權活動，導致部分病人的姓名、身份證明文件號碼及聯絡資料等訊息外洩。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，近期多宗網絡安全事故都有一個共通點，即並非企業本身被直接攻破，而是經由第三方供應商或共用平台滲入。

建議企業訂明保安標準並加密敏感資料

他表示，國泰事件涉及旅遊科技供應商Amadeus，港怡則涉及負責維護手機應用程式保安設施的第三方供應商，企業往往以為將系統外判，保安責任亦隨之轉移，結果成為最大保安盲點。方保僑認為，客戶資料的最終責任仍在企業本身，建議企業應在合約中訂明保安標準、定期測試及即時通報要求，只讓供應商接觸完成工作所需的資料，並對敏感資料加密及加以遮蔽，避免一個供應商出事牽連全部客戶資料一併外洩。

今年10月下旬，全球爆發代號為「PHP2Shell」的重大安全漏洞事件，黑客一旦成功利用漏洞，可取得PHP工作進程權限，無需登入即可透過記憶體錯誤執行遠端程式碼(RCE)，進而讀取設定檔、竊取資料庫與憑證、植入網頁後門，或作為跳板進一步滲透內網，事件引發全球網站緊急修補與預防性停機潮。方保僑認為，現階段的公開資料並不足以證明近期事故全部與「PHP2Shell」漏洞有關，更值得關注的是供應鏈已成為網絡安全與個人資料保障當中最薄弱的一環。

黑客變現模式轉變至精準詐騙

方保僑同時指出，近年不少外洩資料流出後被用於「假冒客服」等精準詐騙，與以往直接向企業勒索贖金相比，黑客的變現模式出現明顯轉變。現時騙徒能說出受害人的姓名、航班或訂單資料，再以航班取消或包裹損壞為由要求退款驗證，令人更難分辨真假，造成的金錢損失亦由企業轉移至市民身上。

方保僑認為，市民最有效的自保方法只有一個原則，就是不論對方能說出多少真實資料，都不要在對方提供的連結輸入密碼、一次性驗證碼或進行轉帳。市民應自行透過官方應用程式、官方網站或已知客服熱線核實，同時更改可能受影響帳戶的密碼並啟用多重認證，並留意銀行及信用卡帳戶有否異常交易。

撰文：經濟通採訪組記者鄭日棱