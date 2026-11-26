26/11/2026 07:41

宏福苑大火猶如一道難以磨滅的傷痕，深深烙印在香港社會。一年來，政府按部就班進行善後和追責，並推出大刀闊斧改革。公眾期望行政問責能嚴懲把關不力的監管人員，並嚴謹完成修例工作，把困擾多年的圍標問題根除。

懲處懶政官員，重建公眾信任

在善後應急工作上，政府在大火發生後迅速調配資源和人手，設立援助基金及安排過渡房屋，協助災民解決生活問題，並推出長遠居住安排方案，以高於市價3成以上的收購價收購宏福苑業權。至今已有逾96%業主簽署買賣協議，當中逾76%透過政府的特設銷售計劃，優先選購或預留新建的居屋或綠置居。

災民安置有條不紊，港府在追責方面從未停下來。警方與廉署至今共拘捕35人，並正式落案起訴7人及兩家公司合共25項控罪，包括誤殺、串謀詐騙、洗黑錢、企圖妨礙司法公正及逃稅等。

官員問責方面，獨立委員會報告點名房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處及勞工處四個部門的監管責任存在多項漏洞。房屋局局長何永賢就事件承擔政治責任提出請辭，特首亦啟動部長首長責任制，對涉事四個部門約40至50名把關不力的官員展開行政問責。

社會對行政問責的期望很明確，須根據報告中指出的具體失職環節，對相關監管不力和懶政官員追究到底，若調查證實某部門首長對重大監管漏洞負有不可推卸的責任，須承擔相應的行政後果，如引咎辭職或被免職。落實真正的部門首長責任制，監管機制得到實質強化，才能重建公眾對政府管治的信任。假若結果與社會期望有落差，當局須給予充分解說和理由，讓公眾理解和接受。

大火暴露了過去十多年的舊樓維修亂象，以及政府部門監管權責不清等積弊，故當調查報告出台後，政府宣布一系列改革，決定以刮骨療傷方式根除頑疾。針對舊樓維修牽涉到數以百億元計的「肥豬肉」，政府提出圍標刑事化、成立打擊圍標聯合特遣隊、設立「樓宇維修支援及服務局」、對ICU和屋宇署進行架構改組。特首日前親自主持會議，聽取官員匯報改革進度，確保改革取得實效，凸顯政府根治長期痼疾的決心。

仔細審議條文，勿趕工衍新問題

改革方向正確，當局也爭取在本屆任期內將改革的立法工作完成。然而，現屆政府任期僅餘7個多月，要在短時間內完成《消防條例》、《建築物條例》、《建築物管理條例》、《競爭條例》、《有組織及嚴重罪行條例》和《廉政公署條例》六條複雜法例的修訂，逐項條文審議，在時間與資源上均面臨嚴峻挑戰。公眾擔心若政府和議員為趕工立法，導致法例定義模糊、舉證責任不清，日後執法將舉步維艱，甚至產生新的法律漏洞。

以圍標刑事化為例，並非簡單加入罰則，而是需要精確界定何謂「合謀」、舉證責任如何分配，以及如何區分正常的商業合作與非法圍標。若因時間緊迫而導致法例定義模糊，日後執法時可能面臨缺乏清晰定義，難刑事追究的困境，反而削弱法律的阻嚇力。

因此，社會期望政府在推進立法時，能保持透明度，仔細逐項條文拆解、逐字斟酌字眼，並找出執行細節中可能存在的漏洞或潛在風險。若發現時間不足以完成所有條文的完善審議，應坦誠向公眾說明，寧可分階段進行，將部分修例立法工作推遲到下屆政府才進行，而非為了「衝線」而犧牲立法質量。

一年過去，宏福苑被大火破壞的痕跡依舊，但制度的革新與人心的撫慰不能停滯。惟有直面深層次矛盾，以不掩飾、不敷衍，敬畏之心堵塞每一個漏洞，才能真正告慰168名逝者，讓城市舊樓更新築起更安全防線，讓市民和業主安心，讓大家從傷痛中走出來，積極向前看，把握好面前發展機遇。