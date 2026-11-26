26/11/2026 08:45

要聞盤點

1、美股周三（25日）先跌後回穩，道指盤中一度急挫逾1100點，其後在低位買盤支持下收復失地，最終倒升164點；惟科技股沽壓持續，標指及納指收市仍然向下。市場憂慮人工智能相關股份估值偏高，加上美國通脹升溫及新一輪關稅措施帶來不確定性，拖累科技股表現。道指收市升164.25點，或0.33%，報50182.95點；標指最多曾跌約3.2%，收市跌18.31點，或0.25%，報7182.78點；納指盤中一度跌逾4%，收市跌147.73點，或0.62%，報23585.8點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報57582.5點，低開29.5點。

2、美國特朗普政府周三提出，向14個主要貿易夥伴的進口商品加徵新關稅，以應對所謂製造業結構性產能過剩問題。其中，中國擬加徵最高20%關稅，為受影響經濟體中較高水平；而若中美談判無法充分解決問題，或將稅率翻倍至40%。

3、美國聯儲局公布最新褐皮書，顯示美國經濟整體維持溫和增長。12個聯儲區中，8個地區經濟錄得輕微至溫和增長，其餘4個地區則持平。

4、美國10月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.3%，按年升幅則由9月的3.6%擴大至3.8%，均符合預期。剔除食品及能源價格的核心PCE物價指數按月上升0.3%，符合預期，按年則升3.3%，高於市場預期的3.2%，亦較9月的3.1%加快，升幅創2023年以來最大。

5、美國副總統萬斯表示，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳目前並未受到美國當局調查，認為他毋須獲總統特赦。萬斯指，曾與司法部長布蘭奇討論事件，獲告知沒有針對黃仁勳的調查，相關指控主要來自媒體匿名消息。

6、CoreWeave(US.CRWV)和英偉達信用風險指標創新高。標普表示，正在考慮將英偉達從AA評級下調一檔，因黃仁勳復職風波引起對該公司管理和治理的擔憂。

7、中美本周舉行貿易會談，討論農產品市場准入。美國稱雙方同意推動雙邊農產品貿易關係保持穩定。

8、美國勞工部公布，截至11月21日止一周，新領失業救濟人數按周減少1.3萬人，至18.9萬人，低於市場預期的20萬人，亦是自今年7月中以來低位。前值由20.3萬人向下修訂至20.2萬人。

9、美國10月耐用品訂單按月增長0.2%，低於市場預期的0.6%，亦較9月的1.8%升幅大幅放緩，反映製造業訂單增長動力有所減弱。

10、Anthropic(US.ANT)股價周三早段一度急挫逾9%，低見73.85美元，其後跌幅大幅收窄，曾反彈逾3%至84.94美元，重上83美元招股價之上。

11、美國晶片新規衝擊AI融資，據報一些銀行暫停為字節跳動、阿里巴巴(09988)與騰訊(00700)旗下數據中心項目提供貸款。另有報道指出，多家金融機構對東南亞數據中心客戶展開全面排查，要求客戶提供更多有關晶片實際使用方的詳細訊息。

12、安永發布2026年《中國內地和香港IPO市場》報告，2027年港股IPO市場預計呈現「前承壓、後回暖」的走勢，全年籌資規模或低於2026年的高位，料明年本港IPO集資額將錄逾3000億元，預期明年本港排名有望穩守全球三甲。