26/11/2026 09:17

美股周三(25日)先跌後回穩，道指盤中一度急挫逾1100點，其後在低位買盤支持下收復失地，最終倒升164點；惟科技股沽壓持續，標指及納指收市仍然向下。市場憂慮人工智能相關股份估值偏高，加上美國通脹升溫及新一輪關稅措施帶來不確定性，拖累科技股表現。

道指收市升164.25點，或0.33%，報50182.95點；標指最多曾跌約3.2%，收市跌18.31點，或0.25%，報7182.78點；納指盤中一度跌逾4%，收市跌147.73點，或0.62%，報23585.8點。

英偉達跌3.9%，Anthropic先跌後回升

大型科技股個別發展。英偉達(US.NVDA)下跌3.9%，成為科技股沽壓焦點；特斯拉(US.TSLA)跌1.2%，微軟(US.MSFT)跌1.3%，谷歌(US.GOOG)跌2%，亞馬遜(US.AMZN)跌3.1%。Meta(US.META)升3.4%，蘋果(US.AAPL)升0.4%。Anthropic(US.ANT)盤中一度大跌9.5%，收市倒升1.1%。SpaceX(US.SPCX)升1.3%。

美國最新公布的個人消費開支(PCE)物價指數顯示，10月通脹壓力持續，PCE物價指數按月上升0.3%，核心PCE物價指數亦錄得0.3%升幅。市場對聯儲局12月進一步加息的預期升溫，令投資者對利率前景保持戒心。

此外，美國總統特朗普提出向中國、歐盟及其他主要貿易夥伴加徵新關稅，進一步加劇市場對全球貿易局勢的憂慮。通脹及關稅不確定性，成為當日美股受壓的主要因素。

現貨金一度跌穿3500美元

貴金屬方面，現貨金一度低見每盎司3426美元，跌穿3500美元心理關口，為2025年8月以來最低水平；現貨金日內升0.5%，每盎司3573美元，紐約期金升0.2%，報每盎司3601美元。

布蘭特期油重上每桶90美元以上

油價方面，中東局勢及航運安全風險繼續左右市場情緒。紐約期油升2.3%，報每桶83.96美元；布蘭特期油升2%，報每桶90.6美元。

日圓在159水平徘徊

美元偏軟，美國公布多項經濟數據後，美匯指數報103.68，跌0.1%。美元兌日圓維持高位窄幅上落，日圓在159水平附近徘徊，日內基本持平，報159.21。歐元兌美元微升0.1，報約1.0976。

美股周四休市，周五半日市

美國股市周四(26日)因感恩節假期休市，周五(27日)恢復交易，但屬假期後半日市，紐約證券交易所及納斯達克交易時間將於美東時間下午1時結束。

撰文：經濟通國金組