26/11/2026 16:40

中東地緣政治風險持續升溫，繼霍爾木茲海峽傳出多艘商船遇襲後，親伊朗的也門胡塞武裝宣稱襲擊沙地阿拉伯最大煉油廠，市場擔憂原油供應中斷，使國際油價連續第二個交易日上揚，其中布蘭特期油昨日（25日）升3.5%，報每桶94.61美元，今日於亞洲時段續徘徊該水平，此前連跌多日的「三桶油」終於止跌，其中中石油(00857)飆逾4%。雖然近期供應過剩憂慮持續籠罩市場，但「三桶油」股價經過一輪調整後，預期息率最高達8厘以上，或已可部署吸納。

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也門胡塞武裝襲沙特最大煉油廠 美國原油庫存增幅遜預期

也門胡塞武裝宣稱，當天分別襲擊沙特阿拉伯最大的拉斯塔努拉(Ras Tanura)煉油廠，以及利雅德一處金融中心。胡塞武裝軍事發言人薩雷亞稱，首波襲擊直接命中位於沙特東部、沙地阿美營運的拉斯塔努拉煉油廠，造成設施起火，黑煙衝上半空。第二波襲擊對利雅德阿卜杜拉國王金融區實施打擊，造成重大損失。薩雷亞稱，行動是對沙特空襲也門多地的報復。受地緣政治風險增加影響，布蘭特期油昨日收盤上漲3.5%，報每桶94.61美元；紐約期油升2%，收報每桶83.68美元。而作為全球最大的石油生產商，沙特阿美正尋求將其在韓國的原油儲存量增加超過一倍，從目前的530萬桶擴大至逾1100萬桶，以保障對關鍵客戶的原油供應。

另方面，美國能源情報署(EIA)公布，截至11月20日當周，美國商業原油庫存較前周增加110萬桶至4.189億桶，增幅低於市場預期的150萬桶，為油價提供支撐力度。市場同時關注石油輸出國組織與其盟友(OPEC+)將於周日（29日）召開會議，討論2027年產量政策和成員國產能分配。

利比亞最大油田輸油管恢復運作 油價周初曾創近三個月低

不過，市場近期擔憂原油供應不斷增加，令油市面對潛在供應過剩問題，即使霍爾木茲海峽仍存在航運風險，但國際油價本周初走勢仍然疲弱，徘徊在近三個月最低價附近。市場擔心包括北非主要產油國利比亞石油供應恢復等因素，令全球原油供應增加及可能出現供過於求，抵銷了霍爾木茲海峽航運風險持續，對油價提供支撐的影響。

利比亞國家石油公司(NOC)董事長Masoud Suleiman周一（23日）表示，該國最大油田沙拉拉（Sharara）輸油管線已重新開放，原油也開始流入位於扎維耶(Zawiya)的阿卡庫斯(Akakus)設施的儲油槽。德意志銀行報告指，10月全球可觀察到的石油庫存增加5200萬桶，相當於每天供應過剩約170萬桶。目前愈來愈多證據顯示，全球油市正重新取得供需平衡，並逐漸轉向供應過剩，但後續若再出現供應中斷，仍可能延緩這項進程。

惟澳盛(ANZ)資深大宗商品策略師Daniel Hynes報告指，即使石油庫存與石油產品供應情況有所改善，但油市仍承受嚴重壓力。其理由是，雖然油價、不同交割月份期油合約之間價差、煉油利潤率和投資者持倉狀況，都顯示市場預期供應將恢復正常，但物流運輸仍受限制，庫存緩衝空間有限，油市目前是從急性短缺轉向持續性脆弱狀態，並非真正恢復正常。

高盛料明年石油供應過剩 油價料跌至78美元

高盛早前預測，2027年的石油供應將會大量過剩，布蘭特原油期貨價格到明年底將回落至每桶78美元的水平。Daan Struyven等高盛分析師指，儘管考慮到供應中斷規模可能達到一半，在減去終端用戶需求後，到2027年的原油日產量仍將達到200萬桶。預計隨著風險溢價逐步恢復正常，2027年的布蘭特原油期貨均價將達到每桶88美元，並於同年底進一步回落至78美元。

高盛又預計，2027年供應中斷風險高企與市場適應能力增強之間，仍將存在博弈。該行預測，中東地區供應量將因持續的船對船轉運和管道擴建等方式，而高於2025年的平均水平，其他地區的供應增長將處於停滯。分析師認為，通常是全球最大原油進口國的中國不太可能支撑油價，該國道路燃油需求持續疲軟，預計每日需求將減少40萬桶，估計中國石油總需求在2025年已經見頂。

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伯恩斯坦亦指，隨著全球供應增長重新跑贏需求，未來三年石油市場將再次陷入供應過剩的泥潭。該行預測，布蘭特原油均價將在2027年降至每桶80美元，到了2028年更會進一步滑落至75美元。今年美伊戰爭的爆發一度讓全球油市陷入恐慌，當時市場出現了約130萬桶/日的巨大供應缺口。為了填平這個坑，經合組織(OECD)和一些大國紛紛通過大規模釋放戰略石油儲備來平抑油價，但伯恩斯坦的分析師Neil Beveridge等認為，這種「拆東牆補西牆」的緊平衡狀態將在2027年迎來急劇逆轉。隨著海灣地區出口的全面恢復以及非OPEC產油國的產能釋放，屆時市場將面臨超過250萬桶/日的過剩供應，並且這種寬鬆格局會一直持續到本十年末。

內地汽柴油價明起每噸下調440元、425元 年內第七降

值得一提，國家發改委消息，11月12日國內成品油價格調整以來，國際市場原油價格震盪下行後近日又有所回升，本次調價的前10個工作日平均價格低於上次調價前10個工作日平均價格。根據國際市場油價變化情況，自11月26日24時起，國內汽、柴油（標準品）價格每噸分別下調440元人民幣、425元人民幣。本輪調價過後，今年國內油價已經歷23輪調整窗口，其中14次上調、7次下調，並有2次不作調整。

國家發改委價格監測中心研判表示，目前地緣政治局勢存在較大不確定性，中東原油出口恢復和供應過剩預期在不斷增強。後續需持續重點關注中東局勢動向、霍爾木茲海峽航運恢復情況、全球石油供需格局變化對國際油價的影響。

黃偉豪：油價料現水平徘徊 三桶油息高估值吸引可分注吸

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪預料油價暫時仍反覆，而大幅下跌機會未必太大，因中東包括美伊衝突難完全平息，某程度會繼續影響油價，惟又未見美伊重新大規模開戰，油價亦未必會飆得特別高，所以油價頗大機會於現水平徘徊，其中紐油可能於80美元左右上落。至於油股，可作中長線部署。「三桶油」走勢都不是完全純跟油價，某程度上它們都有很好的「中特估」元素，即可用作收息及估值吸引，特別是股價過去已調整一輪，當中預期息率最低的中石油也有6厘幾息，中石化(00386)有8厘，中海油(00883)更達8厘以上，預測市盈率都只有中至高單位數，都屬較低的估值位，因此從中長線「中特估」角度來看都值得配置，若想某程度上減低油價波動性的風險，可以分注買入。

黃偉豪又建議揀買中海油，始終其預期息率達8厘以上比較吸引，且近期以其跟油價回落得較多，現價估值已很吸引，現水平可先買一注，然後待其回至21元以下才加注會較好，並以中長線持有收息為主。

中海油今日升3.29%收報21.32元，中石油升4.38%報9.775元，中石化升1.6%報4.455元。原油ETF方面，F三星原油期(03175)升3.59%報11.24元，FGX原油(03097)升3.84%報8.935元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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