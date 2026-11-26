26/11/2026 10:30

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國10月整體PCE升至3.8%，強化市場對聯儲局12月8至9日議息會議加息0.25厘及明年初續收緊的押注。恒指昨日（25日）午後倒跌253點收報21966點，連跌七日穿兩萬二並創逾一年半低位。

理想汽車(02015)公布第三季淨虧損收窄，交付量按年增至近10萬輛，但車輛毛利率微跌。管理層調整車型更新節奏至約兩年一次，並聚焦歐洲出海與廠內機械人降本，市場關注其務實路線與小米(01810)汽車Q4放量能否抵消存儲成本壓力。

小鵬(09868)人形機械人IRON調整落地節奏，預計明年1月硬件量產、首季進入國內門店擔任導購實習、第二季正式發布。

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