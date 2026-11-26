26/11/2026 18:26

「AI教主」黃仁勳火速回歸帶動美、日、韓、台股周二（24日）暴力反彈，大摩高呼「撈底機不可失」話音剛落，「即日鮮」行情卻疑慮再起。蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝接受訪問時表示，從「美元走強與避險情緒」自我循環的角度看，美股大概率已見頂，A股則肯定未見底；又警告半導體泡沫尚未完全爆破，「不要有任何幻想」；至於美聯儲12月9日議息，加不加息都是死路一條。

美元走強致資產輪番暴跌

恒生科指、比特幣、金銀、半導體、銅、原油，年初至今依次暴升、又輪番暴跌，槓桿使然、地緣使然、還是其他？洪灝卻指，背後與美元走強及流動性收縮密不可分。一般而言，美元走強有兩種原因：一是美國經濟好，資金湧入美國，推動風險資產上升；二是市場避險，資金轉投美元。他認為，當下的美元強勢明顯屬於後者。

更麻煩的是，「愈是避險，美元愈強；美元愈強，就愈避險」，這種自我實現的循環正正是目前做交易時需要格外小心的因素，警告半導體泡沫爆破很明顯尚未完全爆破，不要有任何幻想。

加不加息都「死路一條」

既然如此，倘若聯儲12月一如預期加息是否將築下大錯？他表示，儘管半導體板塊大幅回撤，但標指500距離歷史高位僅回吐約8%，尚未到10%。因此不能斷定聯儲局需放棄抗擊通脹承諾，因應「市慘」就暫停加息，否則不單會損害自身信用，更會令人揣測聯儲看到了一些市場看不到的東西，反跌得更重。當然，加息亦會令市場「死畀你睇」，形容加與不加「都是死路一條」，故而認為美股大概率已經見頂。

待三大條件滿足方才出手

洪灝透露，自己目前沒有任何倉位，「甚麼都沒有」，因現時估值雖然已經很低，但尚未低至一定要出手的時候。那麼何時才是時機？他認為有三大條件：一，估值足夠低；二，全球流動性重新改善；三，政策配合，但三者目前都未完全出現。

他補充，技術性反彈並非沒有，例如10月30日起的一周，恒生科技指數反彈約11%，形容「很漂亮」；但當時美股跌跌不休，大部分人甚至對此反彈一無所知。正因如此，他認為向大眾傳授短線交易方法，「很容易出事」。

港樓近見頂，置業可等等

對於A股，他同樣直言不諱尚未見底，並提醒市況低迷將影響很多事情例如人的情緒，就算港樓尚未完全見頂，也「差不多」，有意置業者可先等等，甚至不妨如內地流行的說法暫時「躺平」，等待風暴過去，同時度假、閱讀、充實自己。洪灝說：「沒東西投資，最好是投資自己」

立即去片：https://youtu.be/aDKUpM_mJyg

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