28/11/2026 08:43

美股周五（27日）全線造好，科技股帶動大市反彈，三大主要指數均錄得升幅。道指收市升591.99點，或1.18%，報50774.94點；標指升114.71點，或1.6%，報7297.49點；納指升543.7點，或2.31%，報24129.5點。

美股周五因感恩節翌日提早收市，科技股成為大市升勢的主要動力。市場經歷本周多個交易日的劇烈波動後，投資者趁低吸納，帶動大型科技及人工智能(AI)相關股份反彈。

大型科技股方面，SpaceX(US.SPCX)股價升4.8%，特斯拉(US.TSLA)升5.2%，亞馬遜(US.AMZN)升近4%，Meta(US.META)升3.1%，英偉達(US.NVDA)、蘋果(US.AAPL)及微軟(US.MSFT)亦錄得輕微升幅。AI初創企業Anthropic(US.ANT)股價急升近11%，收報91.88美元，再次高於每股83美元的招股價。

道指及標指皆創逾一年來最佳單周表現 (AP)

科技股回勇，納指全周累升6.7%；標指累升5.6%，創2025年4月以來最大單周升幅；道指全周升5.5%，創逾一年來最佳單周表現。

油價向下，美10年期債息升

商品市場方面，國際金價反彈，主要受逢低吸納及貴金屬市場買盤回升帶動。現貨金升2.3%，報每盎司3652美元；紐約期金升3.2%，報每盎司3681美元。

油價則表現偏軟，布蘭特期油回落1.5%，至每桶90.23美元；紐約期油則報每桶82.95美元，下跌0.8%。中東能源設施持續面臨安全風險，市場仍關注地緣政治局勢對原油供應的影響。

美匯指數靠穩，報約104，升0.2%。美元兌日圓偏軟後回升，報159.51，升0.1%。歐元兌美元偏軟，受美元走強及歐元區經濟前景不明朗影響，匯價跌穿1.1美元關口，報1.0938美元，跌0.2%。

債市方面，美國10年期國債孳息率升至約4.93%，反映市場對通脹及利率前景仍保持警惕。

撰文：經濟通國金組