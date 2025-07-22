《運籌帷幄－梁業豪》未能準確斷定市勢逆轉的時間，該怎麼辦？

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為93.75%和100%，局勢則均屬顯著向好。散戶投資者的通病，為於股市持續下跌一段長時間後，再不敢入市買貨。於市況正式轉跌為升；錄得顯著反彈幅度，圖表訊號亦告轉好後，他們又會十分猶疑，不知應否冒高追貨。若他們事後檢討，應會明白「眾人皆醉我獨醒」的道理；單邊市況愈發展得愈久，他們便應愈有市勢隨時逆轉的心理準備。投資者當然無法準確斷定市勢逆轉的時間，但可伺機嘗試分段入市反擊。



港股目前的情況剛好相反，處於已持續上升一段長時間的階段。根據上述理論，我們可伺機嘗試分段入市反擊。換言之，好友應開始分批撤退，然後等待轉做淡友的時機。平心而論，當前投資氣候完全不支持港股展開長期升浪；即使現時運行的為中期升浪，若本周不見好友大戶加大進攻力度，我們實在應小心短期調整浪的展開。最後，如欲繼續博大市進一步上升，則應緊記按形勢對止賺位不斷上移，以策安全。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)



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