《運籌帷幄－梁業豪》恒指與恒指期貨的量度升幅水平

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為100%，局勢則皆屬顯著向好。近日內地股市表現優異，昨天（23日）才呈現回吐，北水亦持續流入港股。另一方面，日本與美國達成貿易協議，日圓與日股急升；港股方面，內地推出多項促進香港資本市場發展和兩地金融互聯互通的政策，科技股買盤帶動大市顯著再升，早市低位即時成為了新短期支持位，國指跟隨恒指升越3月高位，國指期貨的表現認同其往上突破的勢頭。



餘下來仍未能成功往上突破者，現只得科指與科指期貨。未來數個交易日內，相信科技股大戶買家會繼續追落後；但如欲同樣成功往上突破，恐怕很不容易。預計於恒指或恒指期貨升抵(1)-5浪量度升幅目標附近時，短期調整浪便會正式展開。本月4日低位23691和23701為該升浪的起點，升幅目標則分別為26063和26139。須注意者，為(1)-5浪可被細分為低一級的1-2-3-4-5五個浪，即(1)-5-4浪調整有可能快將出現。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）



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