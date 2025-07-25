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25/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》不應期望會見到很大的跌幅

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為100%，局勢則皆屬顯著向好。近日港股成功往上突破後，上升動力雖未見顯著增強，淡友卻找不到反攻的藉口。筆者已為大家預計了大市的下站升浪目標，但因現有多個升浪目標，好友繼續向更高位的多個升浪目標進發的可能性不容被低估。事實上，現時全期形勢均屬顯著向好，即使市況回挫，我們亦不應期望會見到很大的跌幅，只宜將其視作超短期調整。

　　筆者早前動用了第一注短中線略作減持，迎接短期調整浪的來臨後，眼前市況完全乏力顯著回跌，至今仍未投入第二注（分批入市的行動共有四注），但有計劃於本周末前後採取行動。最低限度，我們須待指數期貨小時圖形勢有跡象正式轉淡後才入市，切勿心急。短線投機方面，我們仍持有好倉，但已平掉部分持貨套利。除非投資氣候明顯轉差，大家不應急於考慮於圖表訊號轉淡前反倉造淡圖利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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