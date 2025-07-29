《運籌帷幄－梁業豪》如何捕捉股市轉角位？

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為93.75%和87.5%，局勢則皆屬顯著向好。根據經驗，股市轉升為跌屬於一個過程，需要時間。「V」字轉向的情況很少出現，且必會有突發而投資者多沒有預期的逆向市場消息配合。大部分情況下，於升勢逆轉的過程中，上升動力會逐漸減弱，下跌動力則會逐漸增強。待下跌動力變得大於上升動力時，便可確認股市的升勢已經告一段落，並已進入了調整期。這個時候，我們須從買賣盤於積極程度與主動性的變化，判斷後市的表現。



若不見淡友大戶增強攻勢，攻抵前跌浪底之下，大家便有停止造淡，退回前升浪頂前守關，觀察升浪新高會否出現。但若前跌浪底從支持變為阻力，即維持已久的「一浪高於一浪」的向好形勢遭到破壞，大家便應大膽假設短期新跌浪，即中期調整浪正在運行中。港股目前正處於同樣局勢中，大市正在找尋短期升浪頂，伺機掉頭回落。除使用上述分析技巧外，我們當然亦應高度參考圖表形勢變化，望能捕捉較佳進出市水平。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)



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