  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

29/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》如何捕捉股市轉角位？

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為93.75%和87.5%，局勢則皆屬顯著向好。根據經驗，股市轉升為跌屬於一個過程，需要時間。「V」字轉向的情況很少出現，且必會有突發而投資者多沒有預期的逆向市場消息配合。大部分情況下，於升勢逆轉的過程中，上升動力會逐漸減弱，下跌動力則會逐漸增強。待下跌動力變得大於上升動力時，便可確認股市的升勢已經告一段落，並已進入了調整期。這個時候，我們須從買賣盤於積極程度與主動性的變化，判斷後市的表現。

　　若不見淡友大戶增強攻勢，攻抵前跌浪底之下，大家便有停止造淡，退回前升浪頂前守關，觀察升浪新高會否出現。但若前跌浪底從支持變為阻力，即維持已久的「一浪高於一浪」的向好形勢遭到破壞，大家便應大膽假設短期新跌浪，即中期調整浪正在運行中。港股目前正處於同樣局勢中，大市正在找尋短期升浪頂，伺機掉頭回落。除使用上述分析技巧外，我們當然亦應高度參考圖表形勢變化，望能捕捉較佳進出市水平。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會，杜淦堃表示，政府應對宏福苑火災負一定責任，你是否認同？ ► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國新首相想怎樣改變現狀？

21/07/2026 16:09

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月高達7.88厘，工...

19/07/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟...

17/07/2026 10:53

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金