《運籌帷幄－梁業豪》不同投機/投資時段的應市方式

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為81.25%和87.5%，局勢則皆屬顯著向好。早前WBR分析系統指示中長線投資者全資持貨，可見形勢對好友大戶非常有利。此外，超長線投資者的合適實際持貨量亦從近年的72%上升至78%，反映長線好友大戶早已作好部署，正在進攻中。一般而言，若非投資氣候顯著轉差，港股長期向好的勢頭不變。因此，即使大市顯著回挫，跌勢亦只屬短期調整，可候低再度入市買貨，但須先訂好止蝕位，以防短期調整演變為中期調整。



正確的應市方式，為於上述止蝕位失守時，全面停止造好，並轉為候高小注反倉造淡。假設了中期調整浪正在運行中後，中線投資者自應退守低位，伺機再度入市買貨。至於長線投資者，則只須依WBR分析結果指示，調節實際持貨量便可。港股主流方向尚屬向上，卻快將出現短期調整；大家應按自己的投機/投資時段，選用自己適用的應市方式，但須先弄清楚自己正處於順勢，還是逆勢中。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）



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