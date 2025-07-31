《運籌帷幄－梁業豪》短期後市再升空間有限

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為68.75%和65%，局勢則皆屬顯著向好。今天（31日）為7月份場外股票期權到期日，上周五（25日）淡友發動反攻，相信現已出現市場平衡點。估計今天收市前港股不易呈現突破，因餘下來可供好淡大戶殺倉的對象已較前大幅減少。恒指從本月4日低位23691展開急速的升浪將不少淡友震了出局，但相信部分醒目者於升浪展開後不久便平淡倉止蝕，近日見好友無意再攻，已入市補回淡倉。



日線圖上正欲發出沽空訊號的STC提醒好友應收斂繼續看好後市的心態；事實上，上周筆者曾作詳細分析，謂短期後市再升空間有限。投資氣氛方面，美國與大部分貿易夥伴已達成關稅協議，大部分國家均被迫屈服。但中國於兩國達成框架協議後的休戰期在下月12日結束前，繼續力拒美國的不合理要求。本欄認為，即使關稅戰正式完結，美國總統特朗普仍會不時尋找打擊中國經濟的機會。然而，由於港股最壞時刻已過，長期後市料可反覆再升，短期調整市況的出現，則在所難免。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)



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