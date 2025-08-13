《運籌帷幄－梁業豪》應先壓抑通脹？還是先刺激經濟？

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和65%，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。美國7月份消費物價指數公布前，港股市況平靜，顯示好淡雙方均看不通後市。若數據公布顯示美國通脹升溫，即證明過去四個多月總統特朗普發動的關稅戰對經濟的利淡影響開始浮現，聯儲局有理由繼續不減息。但若其後公布的經濟數據顯示經濟增長放緩，便會成為特朗普再度催促聯儲局減息的藉口。



最怕是經濟未能回復增長，通脹卻因減息而加劇，出現滯漲的情況。由此可見，聯儲局近來一直遲遲不肯減息，實因有所顧慮。應先壓抑通脹，還是先刺激經濟，從來都屬於兩個經濟學派的不同取向。先減息，會刺激通脹；先加息，則會打擊經濟。因此聯儲局必須小心處事，並於適當時候才採取行動，不應受特朗普沒有經過深思熟慮的要求所影響。本欄認為，美國步入經濟衰退，甚至出現滯脹的機會不大，因科技業仍會急速發展，反而通脹加劇更值得提防。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）



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