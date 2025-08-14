《運籌帷幄－梁業豪》往上突破後的新局面

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為62.5%和65%，局勢則均屬於顯著向好。本周二（12日）晚美股因美國經濟數據公布降低了市場對通脹升溫的憂慮而再創歷史新高，令昨早（13日）港股得以成功往上突破，結束近日窄幅橫行的悶局。然而，短期調整浪是否已經結束，機會目前依然不大。恒指自於上月24日高見25736後，市況掉頭急挫，但於本月4日低位24373找到短期支持。其後指數反彈上7日高位25115，再轉為於窄幅內整固。前跌幅的0.678倍量度升幅水平25215隨即成為短期後市的關鍵位。



現時該關口已成為了新短期重要支持位，而短期調整浪已因指數的再升幅度過大，無法以「之字形」運行。剩下的數浪方式中，較大機會成為事實的形態為：（一）正常平勢形和（二）不規則平勢形。換言之，指數將：（一）升抵25736前，或（二）升越25736，到達25973或26119附近，然後掉頭下挫，終點多位於24373之上。當然，現時恒指是有可能處於短期新升浪中的，但機會較小。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）



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