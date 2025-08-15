《運籌帷幄－梁業豪》分析汽車主題指數與人工智能主題指數的形勢

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為62.5%和65%，局勢則皆屬顯著向好。於恒生指數有限公司編製的眾多行業指數中，最值得投資者參考的，為科技指數、醫療保健指數、生物科技指數、汽車主題指數與人工智能主題指數。汽車主題指數陰陽燭周線圖上，兩周前呈現的「大陰燭」顯示淡友大戶已將防線從2月下旬高位4615下壓至7月下旬高位4475。五個主要技術分析指標中，現有三個利好，代表汽車股的中期整體市況偏好，惟上周低位4028支持不宜有失。



另一方面，人工智能主題指數從4月上旬低位3273展開中期升浪以來，直至最近三周才見升勢放緩。3月上旬錄得的歷史高位4541阻力被升破的可能性不能被抹殺，若出現此利好現象，即確認3273為新長期重要支持位。中期形勢現屬顯著向好，RSI宜守穩於其5周平均線之上，MACD則宜正式發出「雙牛」買入訊號，支持人工智能股的升勢加速，限制港股大市的回跌空間。當然，能否成功，中美貿易戰的發展屬於決定性因素。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）



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