  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

18/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》回升勢頭完結的時間，本周應有答案

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和65%，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。上周末前投資者多作觀望，等待美俄元首會談的結果。美國總統特朗普反口覆舌，俄羅斯總統普京詭計多端，烏克蘭總統參與談判後，俄烏局勢如何發展，實屬難料，因涉及美國和歐盟的利益，要達成各方都滿意的利益分配協議和烏克蘭的安全保障，停火後的談判過程或會費時。但其實金融市場的焦點現已放於美國經濟前景與美息動向上，股市會繼續就此作出反映。

　　現時投資者大多預期聯儲局會於下月減息四分一厘，10月亦有較大機會再減息四分一厘，而12月再減息四分一厘的機會不大，除非經濟增長顯著放緩，通脹又顯著降溫。港股方面，大市的回升勢頭是否已經結束或即將完結，本周內應有答案。若市況正式掉頭回挫，即可能會出現恒指以類似「不規則平勢形」，國指以類似「正常平勢形」，科指卻以「之字形」形態進行短期調整的情況。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】習近平在世界AI大會倡議完善AI治理，大會同時宣布成立世界AI合作組織。你有否信心中國能成為全球AI領導者？ ► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國新首相想怎樣改變現狀？

21/07/2026 16:09

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月高達7.88厘，工...

19/07/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟...

17/07/2026 10:53

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金