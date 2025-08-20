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20/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指「上升裂口」不宜被完全補回

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為56.25%和65%，局勢則分別屬於向好和顯著向好。港股連跌四個交易日，恒指陰陽燭日線圖上連續呈現四支陰燭，情況為自上月3日以來所僅見。若歷史重演，今天（20日）指數會於昨天（19日）低位25083之下找到支持，展開另一輪升浪。但須注意者，為本月7日高位25115已被跌越，代表升勢遭到破壞。接著下來，我們應觀察者，為日線圖「上升裂口」25016-25177會否被完全補回。

　　見過淡友大戶從本周一（18日）高位25466進攻的力度後，相信已有更多投資者開始沽貨套利。建議大家加倍提防指數下試前跌浪底，即本月4日低位24373支持。樂觀點看，11日低位24776附近已有支持；但悲觀點看，指數可跌破24373關口，引來更多獲利回吐沽盤。筆者會繼續設置短線和中線的實際持貨量的做法，以防港股跌勢加劇。最後，現貨主板市場總成交金額回降至2782億元，代表好淡雙方開始採取觀望態度。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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