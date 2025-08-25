《運籌帷幄－梁業豪》ETF勢將成為全球投資主流

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《運籌帷幄》中線與長線股票投資組合持貨量分別為62.5%及65%，局勢顯著向好。ETF具備低成本、分散風險、免印花稅等特性，並被納入中港互聯互通。
事實要點：
▷ 中線股票投資組合持貨量62.5%，長線65%（原文未提日期，僅描述「現時」狀態）。
▷ ETF管理費用低於主動型基金，交易毋須繳付印花稅。
▷ ETF追蹤指定指數，涵蓋多個資產，可即時於股票市場買賣。
▷ ETF市場於亞洲（含中國內地與日本）快速增長，並納入中港互聯互通。
▷ ETF適合資金不多的散戶設立多元化投資組合。
現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為62.5%和65%，局勢則皆屬顯著向好。大家都知道，交易所買賣基金(ETF)為廣大投資者提供低成本，又可分散風險的投資工具。但對股票市場而言，更重要者為可促進資金流入，推動股市整體增長。其管理費用通常低於主動型基金，加上毋須繳付印花稅，投資者因交易成本減少而更容易獲得市場平均回報。此外，ETF追蹤指定指數，涵蓋多個資產（包括股票），可用作長線被動投資，因風險會被分散。
跟股本證券一樣，ETF可於股票市場內即時買賣，資訊透明度高，可吸引定期存款者與外地基金投資者回流本地市場。此外，ETF市場於亞洲，包括中國內地與日本，正快速增長；由於已被納入中港互聯互通，對跨境投資的提升產生了刺激作用。最後，ETF特別適合資金不多的散戶設立多元化投資組合，其整體優勢可令工具成為全球投資主流，抵銷可能會出現的追蹤誤差或異常溢價等風險。
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《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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