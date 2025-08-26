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26/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》科指終於跟隨恒指創中期升浪新高

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為68.75%和65%，局勢則皆屬顯著向好。美國聯儲局於下月開始減息已成為市場共識，上周五（22日）晚美股大幅上升。昨早（25日）港股裂口高開後，一直不見很大的沽壓，表現較預期略佳。現貨主板成交金額急增至3697億元，充分證明好淡雙方爭持激烈；觀乎市勢明顯向上，好友大戶應控制了大局，入市進攻程度遠高於淡友大戶。科技股大戶買家終於大發神威，科指跟隨恒指創了自4月9日中期升浪展開以來的新高。

　　須注意者，為國指並沒有跟隨。從另一個角度來看，大市現處於全期大強勢中，港股中長期迅速轉升為跌的可能性不大。短期方面，我們實在不應輕視這個可能性，特別是留意到大市於高位買盤後勁不繼時。本欄不會鼓勵大家現階段入市造淡圖利，因即使市況回落，亦多只屬於超短期調整浪，直至於「一浪高於一浪」的局勢中，前跌浪底被跌越為止。事實上，逆勢捕捉升浪頂的難度極高，候低伺機再度入市造好的圖利方式應較可取。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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