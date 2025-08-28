《運籌帷幄－梁業豪》《經濟通》ETF頻道全方位分析市況

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港交所（00388）上市308隻正向ETF總市值12.009萬億元，2023年10月27日總成交687億元（佔主板18.51%），南方醫療健康(03174)過去一年回報率140.473%，華夏比特幣-U(09042)回報率79.012%。
事實要點：
▷ 27日港交所308隻正向ETF總成交687億元，佔現貨主板成交18.51%。
▷ 27日7隻ETF升逾3%、5隻跌逾3%；41隻創52周新高，9隻創新低。
▷ 南方醫療健康(03174)過去一年回報率140.473%（股票類最高）。
▷ 華夏比特幣-U(09042)過去一年回報率79.012%（虛擬資產類最高）。
▷ 本月新增4隻上市ETF，總市值12.009萬億元。
現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為68.75%和65%，局勢則均屬顯著向好。於《經濟通》ETF頻道內，用戶進行分析，挑選最佳投機/投資對象時，有四個切入點：（一）市場研究所、（二）主題、（三）篩選器和（四）比較，而內裏不少功能都屬於嶄新的設計。於現時在港交所(00388)進行買賣的308隻ETF（只計算1倍正向的產品，不計算L&I產品）中，有4隻是本月內上市的。全部ETF總市值12.009萬億元，昨天（27日）總成交金額687億元，佔現貨主板市場總成交金額比率18.51%，不容小覷。
全日升幅大於3%者共7隻，跌幅大於3%者則共5隻；有41隻創52周新高，9隻創52周新低。此外，筆者獨創的短線升降指標顯示，於五個主要資產類別中，除定息產品外，其餘四個皆見呈強勢的ETF較呈弱勢者顯著為多。投資重點方面，加密貨幣ETF的整體表現最佳，原油ETF則最差。最後，若計算過往一年的回報率，以股票類別和虛擬資產類別最佳。前者共有182隻ETF，當中南方醫療健康(03174)的回報率最大，達140.473%。後者共有17隻ETF，全部均錄得正回報；當中華夏比特幣-U(09042)的回報率最大，達79.012%。有了這些分析工具，ETF市場的表現，可謂一覽無遺。
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《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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