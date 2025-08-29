《運籌帷幄－梁業豪》短期仍具條件反覆向淡

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2023年8月25日恒指高開後急跌，28日收盤跌破24888支撐位至24809，29日為8月場外股票期權到期日。中線與長線股票組合持倉量分別為56.25%及65%。
事實要點：
▷ 2023年8月25日恒指高開後遭獲利回吐，28日盤中低見24809，跌破20日低位24888。
▷ 中線股票投資組合持倉量56.25%（局勢偏好），長線持倉量65%（局勢顯著向好）。
▷ 2023年8月29日為當月場外股票期權到期日，預期走勢與28日相同。
▷ 28日內地股市反彈，港股未跟隨上攻。
現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為56.25%和65%，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。然而，本周一（25日）大市裂口高開後，立即引來了非常積極而主動的獲利回吐沽盤，走勢持續向淡，昨天（28日）恒指曾低見24809，本月20日低位24888支持應聲失守。急速轉升為跌的市況確認本周一往上突破的市況屬於走勢陷阱，當日開市後追價造好者現已得到教訓。由於日線圖「上升裂口」被完全補回後，上升軌與24888關口支持相繼失守，不排除中期「一浪高於一浪」向好形勢中的前跌浪底，即4日低位24373被考驗的可能性。
目前超短期形勢尚屬向淡，即短期仍具條件反覆向淡。大家應加緊留意指數期貨小時圖形勢變化，特別是「一浪低於一浪」的向淡形勢會否被破壞。今天（29日）為8月份場外股票期權到期日，正路而言，主流走向將與昨天相同。值得指出者，為昨天內地股市顯著反彈，港股好友卻不敢大舉反攻，啟示港股將先跌至更低水平，才掉頭再升，挑戰本周一高位阻力。到時市況能否往上突破，則屬後話。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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