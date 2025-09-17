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17/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短線分批沽貨套利，中線沽出小部分持貨走位

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和87.5%，局勢則皆屬顯著向好。於三個市場因素揭盅前，昨天（16日）港股繼續於高位進行整固。大市再度於高位突呈急挫，卻有力回升；一方面顯示淡友開始增大反攻的力度，另一方面卻證明好友依然控制局勢。為安全計，短線投機者有需要將止賺位進一步上移，以防升勢突然逆轉。筆者對短期後市的再升空間看得較為保守，昨天早市初段便開始分批沽貨套利行動，並於Patreon頻道內作出相同的建議。
　
　　筆者未敢低估大市再升的動力，但於看到升勢逐漸轉弱的時候，認為以繼續看好的值博率已較前顯著下跌為理由，採取上述行動屬於審慎的應市方式。短期形勢尚屬顯著向好乃事實，但於累積升幅已非常大的時候，兼且處於投資氣候呈現突變的可能性增大的環境中，若等候圖表訊號指示沽貨離場，恐怕或會太遲。至於中線投資者，本欄認為可考慮沽出小部分持貨走位，看短期調整浪的出現。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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