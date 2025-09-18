《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶究竟在買貨，還是在沽貨？

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和87.5%，局勢則皆屬顯著向好。昨天（17日）科技股於阿里巴巴(09988)的強勁買盤帶動下，加上騰訊(00700)的買家支持，繼續追落後。但由於科指近期累積的升幅已大，升勢又突然轉急，短期調整浪的出現將屬正常的後市發展，高達3603億元的現貨主板市場總成交金額中，當然有不少沽盤來自獲利回吐的職業炒家和散戶，但本欄相信來自好友大戶沽貨套利的更多。
大家可能會感到奇怪，這麼多買盤會來自甚麼市場參與者呢？正常而言，於現水平才入市追價買貨的散戶應該不多，而職業炒家即市入市買貨冒險，亦很快便會沽貨套利。剩下來的，恐怕多為早前賣空了現貨，現因被夾倉而被迫入市補貨的淡友大戶。還有一類市場參與者的買盤會被大家忽略：另一批為數較少好友大戶。看似矛盾，剛才我們不是認定好友大戶在沽貨套利的嗎？怎麼他們又會在買貨嗎？筆者先賣個關子，明天（19日）才在此揭曉答案。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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