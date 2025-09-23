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23/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》有意造淡圖利？先訂好策略

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和87.5%，局勢則皆屬顯著向好。中美兩國元首通話有成果的利好消息看來已被充份消化，美股續創歷史新高，內地股市與港股的回升幅度卻僅屬有限。昨天（22日）恒指曾低見26204，創指數自上周四（18日）高位27058回落以來的新低。明顯地，除上升動力減弱外，下跌動力亦已增強；若今天（23日）好友未能重奪市場控制權，超短線投機者可進一步看淡後市。當然，他們應將淡倉止賺位按形勢逐步下移，特別是價位跌近重要支持位。

　　此外，若無新利好消息入市支持，日線圖形勢多會正式轉淡；到時短線投機者可先訂好一個最後止蝕位，伺機小注持淡倉圖利。換言之，若圖上五個主要技術分析指標中，若見其中三個轉淡，我們便可開始伺機入市行動，並準備逐步加注。須緊記者，為若已轉淡的技術分析指標中，有任何一個掉頭轉好，造淡圖利者便應立即收歛攻勢。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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