《運籌帷幄－梁業豪》計算恒指期貨的多個跌浪目標

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和87.5%，局勢則分別屬於惼好和顯著向好。本周一（22日）晚美股續創歷史新高，昨早（23日）開局未能跟隨其升勢，本已令投資者感到失望，其後市況持續往下發展，充份證明好友大戶的確於上周四（18日）開始撤軍。若今天（24日）仍不見市況顯著回升，港股短期調整浪正在運行中的可能性很大。指數期貨間有利大市迅速掉頭回升的背馳現象消失，反映連科技股大戶買家也不再於跌市中維持秩序了。
恒指期貨日線圖上，各主要技術分析指標陸續轉淡；若價位進一步下跌，本周末前短期形勢將變為顯著向淡。此外，連續錄得四支陰燭的情況在向好友發出警號，我們應細心觀察大市的下跌動力會否持續增強。最近一個升浪的起點為上月28日低位24739，估計可被細分為低一級的1-2-3-4-5五個浪。1浪頂為本月3日高位25762，2浪底則為4日低位24963；18日高位27073應為3浪的終點，即4浪的起點。至於4浪的終點，應先看3浪升幅的0.382倍/0.5倍量度跌幅目標26267（已經到達）/26018（已經跌近）。至於0.618倍量度跌幅目標，則位於25769，僅高於1浪頂25762。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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