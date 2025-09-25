《運籌帷幄－梁業豪》四個港股後市發展模式

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和87.5%，局勢則分別屬於向好和顯著向好。本周二（23日）港股已跌近短期重要支持位，具經驗的投資者都會準備迎接反彈浪的來臨。至於反彈幅度，則難以斷定。結果，阿里巴巴(09988)推出Qwen3-Max模型，刺激股價再創近期新高，確認中期反彈浪仍在運行中，五大指數與三個指數期貨皆曾報跌，以科指與科指期貨的跌幅最為明顯。然而，很快便見到阿里巴巴，中芯國際(00981)與騰訊(00700)的買家合力將港股推高。
迅速轉跌為升的市況確認短期調整浪中的a浪下跌過程已經結束，但b浪反彈的終點很難準確預測。後市發展模式有四個:（一）調整浪屬於「之字形」，b浪長度為a浪的0.382倍、0.5倍或0.618倍；（二）調整浪屬於「正常平勢形」，b浪終點位於a浪起點前；（三）調整浪屬於「不規則平勢形」，b浪長度為a浪的1.236倍或1.382倍；（四）整個調整浪其實已經運行完畢，中期升浪原來尚未結束，現正繼續往上發展。也許於超短期「一浪高於一浪」的向好形勢遭到破壞時，才會為捕捉另一個跌浪出現者帶來啟示。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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