《運籌帷幄－梁業豪》短線沽出阿里巴巴套利的原因

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和87.5%，局勢則均屬顯著向好。本周三（24日）收市前，筆者向Patreon頻道Platinum和Diamond訂戶建議短線買入的兩、三隻股票中，都包括阿里巴巴(09988)，投機成績超卓。不過，昨早（25日）開市後，該股便不再於筆者的建議名單中。建議的基礎為「從上而下」，即先挑選兩個最強勢的板塊，然後從中選出不多於三隻最具投機價值的股票。須注意者，為不再建議利用阿里巴巴作為投機工具，皆因我們有更好的選擇。
換言之，阿里巴巴的短期形勢未必已經轉淡，可能只是其強勢被其他股票超越而已。若大家選擇不換馬，繼續持有阿里巴巴，只須看緊被逐步上移的止賺位便可。市況所見，股價於進入早市中段前創了52周新高價177.80元，為各位提供了上佳的套利離場機會。其後市況持續向淡，顯示沽家入市態度積極。順道一提，比亞迪股份(01211)成功下試本月15日低位102.80元後，昨天成交量明顯增大，值得我們特別留意。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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