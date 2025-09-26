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26/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短線沽出阿里巴巴套利的原因

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和87.5%，局勢則均屬顯著向好。本周三（24日）收市前，筆者向Patreon頻道Platinum和Diamond訂戶建議短線買入的兩、三隻股票中，都包括阿里巴巴(09988)，投機成績超卓。不過，昨早（25日）開市後，該股便不再於筆者的建議名單中。建議的基礎為「從上而下」，即先挑選兩個最強勢的板塊，然後從中選出不多於三隻最具投機價值的股票。須注意者，為不再建議利用阿里巴巴作為投機工具，皆因我們有更好的選擇。

　　換言之，阿里巴巴的短期形勢未必已經轉淡，可能只是其強勢被其他股票超越而已。若大家選擇不換馬，繼續持有阿里巴巴，只須看緊被逐步上移的止賺位便可。市況所見，股價於進入早市中段前創了52周新高價177.80元，為各位提供了上佳的套利離場機會。其後市況持續向淡，顯示沽家入市態度積極。順道一提，比亞迪股份(01211)成功下試本月15日低位102.80元後，昨天成交量明顯增大，值得我們特別留意。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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