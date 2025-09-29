《運籌帷幄－梁業豪》恒指下站跌浪目標25586

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和87.5%，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。今天（29日）為9月份期貨、期權到期日，明天（30日）則為9月份場外股票期權兼基金季結日。上周港股反覆偏淡，恒指於日線圖上形成了一個可供反覆上落的範圍。上周二（23日）低位26004為本周初不容有失的支持位，若失守，我們即可假設以「之字形」運行的短期調整浪已運行至最後階段，即c浪，與a浪的長度相若，目標26641-(27058-26004)=25586。
此外，若26004關口守不住，即代表短期「一浪高於一浪」的走勢被破壞中，中期形勢開始轉弱。投資者多在憧憬下月美國會再減息四分一厘，以目前美國經濟和通脹狀況推測，減息機會的確很大。但本年底前會否再減四分一厘，則眾說紛紜。上周港股走勢上明顯落後於美股，而前者的升勢會否告一段落，值得我們細心觀察。為安全計，本欄會繼續以較小的注碼短中期應市，耐心等待港股短期調整浪的出現。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
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