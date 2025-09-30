《運籌帷幄－梁業豪》a浪起點阻力須全面被升破

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和87.5%，局勢則皆屬顯著向好。於9月份期貨、期權到期日，港股及時回升，讓好友的最後利潤回增。上周反覆偏淡的走勢讓淡友找到平舊倉或轉倉的良機，減少損失，而昨天（29日）顯著反彈的市況顯示短期調整浪中的b浪上升過程有可能尚未完結。只要三大指數中，恒指與國指均跟隨科指升近或升越a浪起點，即本月18日高位，短期調整浪即被確認無法以「之字形」運行。
根據經驗，昨早淡友力拒好友的攻勢一段時間後，午市初段便告退守，形勢對今天（30日）9月份場外股票期權到期日升勢有利。然而，本欄認為，本周四（2日）假期過後的大市表現才具較大的啟示性。此外，大家應留意本周港股會否追落後，跑贏美股。內地國慶假期休市在即，港股的上升動力當然主要來自其自身的利好因素，但大家認為本周港股會有足夠的利好因素，支持大市顯著再升，並企穩於前升浪頂之上嗎？《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇