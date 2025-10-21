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大國博弈
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21/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》完成修改WBR分析系統的程式

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為43.75%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。股市走勢變得飄忽後，投資者很難把握進出市時機。很多時候，我們需要根據WBR分析系統指示，調節中線實際持貨量（每個交易日收市後於筆者的WhatsApp免費頻道內公布）；然而，最強勢，即最值得我們吸納的股票很多時候都已錄得很大的升幅，追價買貨的風險變得很高。一般而言，這類大強勢股於「中線證券排行榜」內的訊號會是「B」，即「買入」，代表已持貨者可繼續持有，只須按形勢不斷地上移止賺位，以保障既得利潤便可。

　　但對仍未持貨者而言，於這個時候才入市的值博率已較前下降，等待價位先進行整固，暫時改持另一隻證券或會較為上算。為此，筆者剛完成修改分析系統內的程式，將其訊號暫時降為「H」，即「持有」，待整固期完結，持貨值博率回升後，才轉回「B」，讓大家可於相對地較為安全的情況下，中線買入該證券。最後，其餘投機/投資時限的處理方法，大致相同。明天（22日）再談。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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