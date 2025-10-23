  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

23/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》根據波浪理論進行炒賣有成果

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為43.75%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。上周五（17日）收市後，筆者準備好分兩注候低補貨，看港股於本周初先進一步下跌，才正式反彈，可惜當晚美股走勢顯著向好，本周一（20日）大市勢裂口高開，筆者知道不會出現這個機會。但憑著豐富的應市經驗和訓練有素的冷靜應市心態，筆者很快便將升勢判斷為(b)浪或b浪上升過程，並可被細分為低一級的a-b-c或a-b-c三個浪。

　　根據波浪理論，反彈幅度多為前升幅的0.5倍或0.618倍，筆者因而建議Patreon訂戶候高再度中線沽貨走位。應市策略是正確的，可惜入市時間早了一點。其後市況掉頭急挫，筆者昨早（22日）建議大家於反彈浪的0.618倍量度跌幅水平附近入市補貨，候高再沽。結果，筆者的買入價為全日最低位；本周末前，大家可再做淡友，入市時間為c浪或c浪有條件正式完結時。然而，若見反彈浪有較大機會屬於(a)-2浪，便應暫停行動，退守高位。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國新首相想怎樣改變現狀？

21/07/2026 16:09

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月高達7.88厘，工...

19/07/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟...

17/07/2026 10:53

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金