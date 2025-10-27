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27/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》投資者當前關注的主要事項

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。於上周最後一個交易日，港股成功將大市推上更高水平，惟市況未能往上突破。換言之，(b)-c浪、b-c浪和(b)-2-c浪的運行仍未獲確認。市場焦點現落於中美元首會否於本月底會面，並達成協議。預期大市仍會呈現一定程度上的反覆，不排除假突破市況的出現。

　　另一個投資者關注的事項，為美息動向。上月美國聯儲局終於開始再度減息，乃平衡了通脹威脅的經濟放緩的需要後所作的決定。從美國聯邦政府債務總額急增至逾37萬億美元來看，的確有需要減息，以降低利息支出。但若關稅戰對通脹的刺激浮現，恐怕減息步伐會被拖慢。至於俄烏戰爭，恐怕短期內仍不易結束，為股市提供下跌動力。港股中期形勢已經正式轉淡的可能性很大，而短期反彈浪亦已運行了一段時間，好友應將止賺位按形勢分段推高，以保障既得利潤，切忌貪勝不知輸，因中期調整浪的終點可遠低於現水平。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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