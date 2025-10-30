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30/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股市場指數

　　為了方便投資者了解港股整體和個別行業的表現，香港交易所和恒生指數有限公司於交易時段內計算和發放一些指數，供所有市場參與者參考。長期以來，最受廣大投資者認識，為恒生指數。以其作為指定資產的恒生指數期貨更大受歡迎。恒生指數創立已超過50年，為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，恒生指數已被香港及國際投資者視為反映香港股市表現的指數，並獲廣泛引用。時至今日，擁有88隻成分股的恒生指數涵蓋香港股票市場總市值近70%，準確反映在香港交易所上市股票的整體表現。

　　與恒生指數掛勾的衍生產品林林種種，除恒生指數期貨外，還有恒生指數期權、衍生權證、牛熊證和交易所買賣基金。於1986年推出的恒生指數期貨和於1993年推出的恒生指數期權首度均屬非常成功的產品，為投資者的投資組合提供對沖工具。1999年在香港交易所上市的盈富基金(02800)亦以恒生指數為基準指數，推出時基金總值超過300億元。恒生指數的成分股主要以在香港交易所主板上市公司為選取目標，起初中國內地國企的H股不會被納入選取的範疇，原因是其於香港上市的總值只代表整間公司股本的一部分，但現時這個限制已被撤銷。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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