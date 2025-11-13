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13/11/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》從AI模型比賽中悟出投機/投資致勝之道

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為62.5%和70%，局勢則分別屬於中性和顯著向好。最近6個AI模式，包括Grok、Claude Sonnet、Gemini、ChatGPT、DeepSeek、Qwen進行了一場為期約半個月的比賽，24小時不停地分析加密貨幣市場，並作出Algo Trading的買賣決定。結果，內地兩個AI模型勝出（錄得盈利，其餘四個皆錄得虧損），ChatGPT和Gemini慘敗。Qwen3 Max獲利22.87%，ChatGPT5則虧損62.66%。由於可供買賣的均為衍生工具，不少更具槓桿效能，勝負不能用作判斷AI模式的優劣。

　　然而，從它們作出的買賣決定來看，投機者/投資者應可領悟到，太過頻密地入市買賣，成績並不會好。簡單而言，若投資氣候並非很大程度上支持入市方向，按兵不動會是最佳選擇；因最低限度，我們可減少交易使費的支出。Qwen大獲全勝的主因，為它不會貿然出擊，只會於勝算高的時候，才利用槓桿效應入市，大注圖利。筆者認為，雖這並非股票市場內的比賽，Qwen致勝之道，仍值得股票投資者高度參考。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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