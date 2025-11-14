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14/11/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中線投資者於未完的升浪中該如何應市？

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為68.75%和70%，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。至今本欄依然認為，港股的中期調整浪尚未完結，現正處於內裏的短期反彈浪中。早前指數從上月30日高位26589跌回本月5日低位25496的一段，並沒有令好友的反攻信心消失。至今他們已攻抵27189，升勢未見明顯減弱；若非有新重大利淡消息出現，淡友仍須退至上月2日高位27382前守關。換言之，若投資氣候無大改變，淡友不應貿然入市反攻，投機造淡圖利。

　　此外，現貨投資者不應過早考慮進一步降低中線持貨量上限，只耐心等候圖表訊號指示，不要主觀地推測市場轉角位所在。但由於我們很難斷定大市會於何水平正式轉升為跌，且若整個中期調整浪屬於「不規則平勢形」，後市會有更大的再升空間，與其冒著過早沽貨套利的危險，投資者倒不如分段按形勢上移止賺位，於博取更大利潤的同時，保障既得利潤，至為上算。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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