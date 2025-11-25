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25/11/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》宜於今、明兩天內升抵目標

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為37.5%和57.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。本欄認為港股(c)-ii浪反彈正在運行中，升幅多為(c)-i浪跌幅的0.618倍。大家可自行計算各主要指數與指數期貨的量度升幅目標。然而，鑑於(c)-i浪跌幅較預期為大，最終未能升抵目標的可能性不容被抹殺。因此，於0.5倍量度升幅目標到達時，超短線好友宜開始分批平舊倉套利，然後伺機轉做超短線淡友，於(c)-iii浪下跌過程中圖利。

　　最新形勢顯示，若(c)-ii浪不能升抵0.618倍量度升幅目標附近，中期後巿將十分不妙，投資者不得不防。上周末前兩個交易日，筆者建議Patreon用戶動用了兩筆注碼入巿造好；昨早（24日）大巿裂口高開，準備好的第三筆注碼未能如期投入，但仍錄得帳面利潤。正路而言，今、明（25、26日）兩天港股升勢仍在，但大巿須把握機會升抵目標；若見勢頭不對，各位宜將第二筆注碼收回，以防巿況正式轉升為跌，安全至上。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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