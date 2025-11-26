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26/11/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》科技股已開始追落後

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為37.5%和57.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。反彈市進入第二個交易日後，港股的上升動力尚算不俗，但看似不足夠支持(c)-ii浪今天（26日）收市前升抵(c)-i浪跌幅的0.618倍量度升幅水平。一般而言，筆者於超短期反彈浪/調整浪中，只容許好友/淡友三個交易日完成攻勢，因短期形勢畢竟屬於向淡/向好。三大指數中，這個數浪方式於恒指和國指的日線圖上完全成立；但於科指日線圖上，情況完全不同。

　　須知近期科技股於表現上，相對藍籌股和國企股而言，大為落後，未能同樣地以「平常平勢形」運行中期跌浪。客觀而言，最有機會成為事實的數浪方式，為現時指數仍處(b)浪反彈中，而最終呈現的中期跌浪會屬於「之字形」本周一（24日）收市後，筆者提醒大家科技股買家入市態度積極，屬於追落後的市況已經開始的現象。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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